Guerra na Ucrânia: Bolsas da Europa operam em queda e as da Ásia fecharam majoritariamente em alta

As Bolsas europeias operam em baixa na manhã desta quinta-feira, 3, revertendo ganhos da abertura, enquanto investidores seguem tensos com a guerra russo-ucraniana e digerem indicadores e balanços corporativos locais. Há expectativas de que Rússia e Ucrânia retomem as negociações de paz, que não deram resultados no começo da semana. Mais cedo, o ministro das Relações Exteriores russo, Sergey Lavrov, disse que o Kremlin está disposto a dialogar para encerrar o conflito, mas ressaltou que as operações militares vão continuar durante reunião prevista para esta quinta.

Já os últimos dados de atividade da IHS Markit sugerem que o crescimento da zona do euro ganhou força em fevereiro, antes da invasão da Ucrânia por forças russas, mas em ritmo mais contido do que inicialmente estimado. O PMI composto do bloco avançou a 55,5 em fevereiro, mas ficou abaixo da leitura inicial de 55,8. O mesmo aconteceu na Alemanha e no Reino Unido.

Pesquisas da Eurostat, por sua vez, mostraram que o índice de preços ao produtor (PPI) da zona do euro deu um salto anual de 30,6% em janeiro, superando as expectativas, e que a taxa de desemprego da área recuou para 6,8% no mesmo mês.

Em relação a balanços, os últimos resultados da Telecom Italia e da Lufthansa não agradaram. Nos negócios da manhã, a ação da companhia de telecomunicações italiana sofria um tombo de 13,7% em Milão, enquanto o papel da empresa aérea alemã caía 7,7% em Frankfurt.

Investidores na Europa também aguardam a ata da última reunião de política monetária do Banco Central Europeu (BCE) e o segundo dia de testemunho do presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central dos EUA), Jerome Powell, no Congresso americano.

Às 7h54, no horário de Brasília, a Bolsa de Londres caía 0,63%, a de Frankfurt recuava 1,04% e a de Paris se desvalorizava 0,38%. Já as de Milão, Madri e Lisboa tinham perdas de 0,76%, 1,74% e 0,41%, respectivamente. No câmbio, o euro recuava a US$ 1,1086, de US$ 1,1119 no fim da tarde de ontem, enquanto a libra caía a US$ 1,3382, de US$ 1,3389 na quarta.

Ásia

As Bolsas da Ásia fecharam majoritariamente em alta, seguindo o desempenho positivo de Nova York, após o presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central dos EUA) defender na quarta-feira, 2, um aumento de juros mais moderado. Na China, por outro lado, os mercados ficaram no vermelho após dados fracos de atividade do setor de serviços.

O índice japonês Nikkei subiu 0,70% em Tóquio, a 26.577,27 pontos, enquanto o Hang Seng avançou 0,55% em Hong Kong, a 22.467,34 pontos, o sul-coreano Kospi teve ganho de 1,61% em Seul, a 2.747,08 pontos, e o Taiex registrou alta de 0,37% em Taiwan, a 17.934,40 pontos.

O presidente do Fed, Jerome Powell, afirmou que vai propor elevação de juros de 25 pontos-base na reunião de política monetária do BC americano, em meados de março, fator que ajudou a impulsionar as Bolsas de Nova York na quarta. Muitos investidores temiam um aumento mais agressivo da taxa básica dos EUA, de 50 pontos-base.

Já na China continental, o Xangai Composto recuou 0,09% nesta quinta, a 3.481,11 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto caiu 0,83%, a 2.294,08 pontos, após pesquisa da IHS Markit e da Caixin Media mostrar queda do PMI de serviços chinês em fevereiro a 50,2, o menor nível em seis meses.

Na Oceania, a Bolsa australiana acompanhou o tom positivo da Ásia e de Nova York, e o S&P/ASX 200 avançou 0,49% em Sydney, a 7.154,40 pontos.