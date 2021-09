Mercados despencam diante de recuo nas projeções de crescimento da economia da China

O cenário foi pouco favorável para os principais índices do exterior nesta terça-feira, 28, diante do recuo da perspectiva de crescimento da economia da China e da incerteza de quando os Estados Unidos vão iniciar a redução dos estímulos. O único beneficiado foi o petróleo, com o Brent atingindo o maior valor em três anos.

Cortes no fornecimento de eletricidade, em meio à uma redução no estoque de carvão, e os esforços de Pequim para cumprir as metas de redução de consumo de energia e de emissões de carbono estão levando os economistas a revisar para baixo suas previsões de avanço do Produto Interno Bruto (PIB) chinês neste ano.

A Nomura, por exemplo, agora espera que a China cresça 7,7% em 2021. Antes, sua projeção era de alta de 8,2%. Já o Goldman Sachs também cortou sua projeção para 2021, de 8,2% para 7,9%, e falou em chance de crescimento zero para o país no terceiro trimestre. Dados oficiais mostraram também que o lucro do setor industrial chinês segue aumentando, mas em ritmo mais lento.

O banco Wells Fargo afirma que as notícias econômicas vindas da China "continuam mistas, o que sugere alguma pressão de baixa sobre a perspectiva para o crescimento" do país. Em relatório sobre a perspectiva internacional, o banco destaca também certa instabilidade nos mercados, diante do quadro no mercado imobiliário e das preocupações com a incorporadora Evergrande. Para o banco, isso pode colaborar para uma tendência de fortalecimento do dólar para o restante de 2021.

No radar dos investidores, esteve ainda o discurso do presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central americano), Jerome Powell, no Senado. Apesar de ter afirmado na semana passada que há progresso nas condições econômicas dos EUA, Powell ressaltou hoje que os EUA ainda "estão longe" de atingir o máximo emprego.

A fala deixou os investidores confusos já, que na semana passada, Powell sinalizou que o aperto no programa de compra de ativos, o 'tapering', poderia começar em novembro, caso o mercado de trabalho americano mostrasse recuperação em setembro. A falta de certeza pesou nos ativos de risco, mas a renda fixa americana, diretamente beneficiada pela alta dos juros e redução da compra de ativos, teve um dia positivo. Hoje, o retorno do papel do Tesouro americano com vencimento para 30 anos subindo mais de 2%.

Bolsa de Nova York

O impasse sobre o início do tapering e o bom desempenho da renda fixa azedaram o humor de Nova York, com os índices registrando fortes perdas. O Nasdaq teve queda de 2,83%, enquanto S&P 500 baixou 2,04% e o Dow Jones, 1,63%.

Bolsas da Europa

O dia também foi de forte queda para o mercado europeu. O índice Stoxx 600 cedeu 2,18%, enquanto a Bolsa de Londres recuou 0,51%, Paris, 2,17% e Frankfurt, 2,09%. Os índices de Milão, Madri e Lisboa despencaram 2,14%, 2,59% e 1,13% cada.

Bolsas da Ásia

As perdas foram mais contidas no mercado asiático, que ainda tenta se recuperar do estrago causado pela Evergrande, cujas ações subiram 4,7% e ajudaram o índice de Hong Kong a ganhar 1,2%. A Bolsa de Tóquio caiu 0,19%, enquanto Seul recuou 1,14% e Taiwan, 0,76%. Na China, o índice de Shenzhen caiu 0,18%, mas o de Xangai subiu 0,54%. A Bolsa de

Na Oceania, a bolsa australiana ficou no vermelho, em queda de 1,47%, após números fracos do setor varejista mostrarem que lockdowns motivados pela pandemia continuam a prejudicar a economia doméstica.

Petróleo

Os contratos futuros do petróleo fecharam sem sinal único nesta terça. O movimento seguiu uma cautela generalizada no mercado, em meio a preocupações com os cortes de energia na China e a redução dos estímulos nos EUA. A maior busca pelo dólar também pressionou o ativo. No lado positivo, o Brent para novembro avançou 0,55% em Londres, a US$ 79,09 o barril, chegando a ultrapassar a marca de US$ 80, maior patamar em três anos. Em contrapartida, o WTI para o mesmo mês recuou 0,21% em Nova York, a US$ 75,29 o barril.

Edward Moya, analista da Oanda, observa que os preços caíram depois o Brent ultrapassou a marca de US$ 80, o que pode ter incentivado alguma realização de lucro. O economista também pontua que o avanço dos rendimentos da renda fixa americana favoreceu a alta do dólar. A expectativa, porém, é que a fraqueza nos preços da commodity energética "não dure muito".

A alta nos preços do petróleo ocorrem na esteira dos estragos deixados pelo furacão Ida no Golfo do México. A expecativa é que a produção demore alguns meses para se estabilizar, afetando a oferta do ativo, em um momento no qual a demanda ainda é afetada pela pandemia.