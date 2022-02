Em meio a temor de invasão russa na Ucrânia, Bolsas da Europa caem mais de 3%

As Bolsas da Europa operam em forte baixa na manhã desta segunda-feira, 14, com perdas superando 3% em algumas praças, em meio a temores de que a Rússia esteja se preparando para invadir a Ucrânia.

Na sexta-feira, 11, o conselheiro de Segurança Nacional dos Estados Unidos, Jake Sullivan, disse haver informações de que um ataque russo à Ucrânia poderá ocorrer antes do fim da Olimpíada de Inverno de Pequim, que se encerra no próximo dia 20. No domingo, 13, o presidente dos EUA, Joe Biden, voltou a alertar que a Casa Branca reagirá de forma dura a uma eventual invasão russa.

Além da questão geopolítica, investidores seguem atentos à perspectiva da política monetária nos EUA e na zona do euro.

Na semana passada, dados fortes da inflação americana reforçaram a avaliação de que o Federal Reserve (Fed, o banco central americano) terá de elevar juros de forma agressiva ao longo do ano. Já na zona do euro, a persistência da inflação alimenta especulação sobre uma possível alta de juros pelo Banco Central Europeu (BCE) ainda este ano.

Às 7h09, no horário de Brasília, a Bolsa de Londres caía 2,03%, a de Frankfurt recuava 3,31% e a de Paris se desvalorizava 3,28%. Já as de Milão, Madri e Lisboa tinham perdas de 3,57%, 2,88% e 1,95%, respectivamente.

No câmbio, o euro recuava a US$ 1,1310, de US$ 1,1350 no fim da tarde de sexta-feira, enquanto a libra caía a US$ 1,3513, de US$ 1,3556 na sexta.