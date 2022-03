Guerra na Ucrânia: Bolsas da Ásia fecham em baixa; Europa tem dia de recuperação

Os contratos futuros do petróleo reduziram a alta após relatos de que uma nova rodada de negociações entre Rússia e Ucrânia poderá acontecer no fim desta semana. Às 7h45 (de Brasília), o barril do petróleo WTI para abril subia 4,47% na Nymex, a US$ 108,03, enquanto o do Brent para maio avançava 4,51% na ICE, a US$ 109,70.

Durante a madrugada, o barril do petróleo WTI para abril saltou 7,24% na Nymex, a US$ 110,90, enquanto o do Brent para maio chegou a avançar 7,17% na ICE, a US$ 112,50.

Investidores também acompanham nesta quarta a decisão da Organização dos Países Exportadores de Petróleo e outros (Opep+) sobre seu nível de produção e dados semanais do Departamento de Energia (DoE) americano sobre estoques de petróleo e derivados dos EUA.

Na terça, pesquisa do American Petroleum Institute (API) estimou queda de 6,1 milhões de barris no volume de petróleo bruto estocado nos EUA na última semana.

Reservas emergenciais da AIE

O aumento desta quarta ocorre mesmo depois que membros da Agência Internacional de Energia (AIE) concordaram nesta terça-feira, 1º, em liberar suprimentos de suas reservas emergenciais de petróleo e apesar dos esforços dos governos ocidentais para excluir petróleo e gás de suas sanções à Rússia.

"A grande magnitude da oferta em risco de interrupção significa que até mesmo um pedaço razoável de reservas sendo liberado pode não surtir efeito", disse Daniel Hynes, estrategista sênior de commodities do ANZ em Sydney.

As refinarias se recusam a comprar petróleo russo, enquanto os bancos se recusam a financiar embarques de commodities russas, segundo executivos de petróleo, banqueiros e traders. As empresas estrangeiras de energia também estão se afastando do país: a Shell planeja sair de suas joint ventures com a gigante russa de energia Gazprom, e a BP pretende se desfazer de sua participação de quase 20% na produtora de petróleo estatal russa Rosneft.

Inflação nos EUA

O aumento dos preços das commodities pode forçar o Federal Reserve (Fed, o banco central dos Estados Unidos), que já enfrenta a inflação na máxima de 40 anos, a acelerar os aumentos das taxas de juros a partir de março, aumentando potencialmente o risco de recessão no próximo ano.

Uma regra prática afirma que uma alta de US$ 10 no preço do barril de petróleo aumenta a inflação geral dos EUA em 0,4 a 0,5 ponto porcentual. A Rússia é um dos principais fornecedores de petróleo e gás natural e um ator importante em algumas outras commodities, incluindo vários metais.

Em outros mercados globais, os futuros de ações dos EUA subiram modestamente, sugerindo que as ações podem recuperar nesta quarta-feira algumas das perdas do dia anterior. Os índices de ações asiáticos foram em sua maioria negativos. / Com Dow Jones Newswires