Notebooks têm descontos de até R$ 729 na Amazon; veja ofertas

A hora é agora! Se você precisa de um notebook para trabalhar, estudar ou simplesmente para se atualizar com as notícias do mundo e também se divertir e jogar, a dica é correr para o site da Amazon e aproveitar alguma das várias promoções disponíveis.

São diversos modelos, marcas e preços, com descontos de até R$ 729. É o caso do notebook UltraSlim da LG, que vem com tela de 14 polegadas e memória RAM de 500 gigas. Com design moderno e ótimo desempenho, ele conta com as últimas tecnologias do mercado e oferece avançadas características de segurança.

Abaixo, veja os preços e os descontos de 11 modelos de notebooks - e clique nos links correspondentes para saber mais informações técnicas e ver outras fotos. Mas a dica é não perder tempo, porque as ofertas mudam a todo o momento, de acordo com a disponibilidade dos produtos.

11 notebooks em promoção na Amazon

Notebook LG UltraSlim 14U390-L.BY36P1

Preço: de R$ 3.298 por R$ 2.569

Desconto: R$ 729 (22%)

Notebook Ultraportátil Dell Inspiron 13 7000

Preço: de R$ 7.155,76 por R$6.599

Desconto: R$ 556,76 (8%)

Note Acer Aspire 5 A515-54G-53G

Preço: de R$ 4.099 por R$ 3.799

Desconto: R$ 300 (7%)

Notebook Ultrafino Dell Inspiron i15-5590-A20S

Preço: de R$ 6.499 por R$ 5.999

Desconto: 500 (8%)

Chromebook Acer R721T-488H

Preço: de R$ 2.199 por R$ 1.699

Desconto: 500 (23%)

Notebook Vaio FE14

Preço: de R$ 3.799 por R$ 3.599

Desconto: R$ 200 (5%)

Notebook Dell Inspiron I15-3584-Ds50P

Preço: de R$ 3.399 por R$ 2.999

Desconto: R$ 400 (12%)

Notebook Gamer ideapad L340 i5 - 9300H

Preço: de R$ 4.728,51 por R$ 4.399,99

Desconto: R$ 328,52 (7%)

Samsung Chromebook Intel Dual-Core XE310XBA-KT2BR

Preço: de R$ 2.053,69 por R$ 1.899

Desconto: R$ 154,69 (8%)

Notebook Acer Aspire 3 AMD Ryzen 5-3500U

Preço: de R$ 4.709 por R$ 4.294,63

Desconto: R$ 414,37 (9%)

Notebook Dell Inspiron 15 3000

Preço: de R$ 5.643 por R$ 5.349,81

Desconto: R$ 293,19 (5%)

Os preços podem sofrer alteração, e o Estadão pode receber comissão por meio de vendas realizadas em links presentes neste artigo.