Pan fará oferta de ações de até R$ 1,2 bi para que Caixa venda sua participação no banco

O Banco Pan confirmou nesta segunda-feira, 9, que fará uma oferta de ações ao mercado que pode movimentar até R$ 1,25 bilhão. O movimento foi antecipado pela Coluna do Broadcast no dia 13 de agosto.

Parte dos papéis emitidos servirão para que a Caixa Participações venda as ações que tem do banco Pan. Outra parcela dos recursos irá para o próprio caixa da instituição. O valor de R$ 1,25 bilhão é a soma da oferta primária e da secundária, com a Caixa Participações como acionista vendedor. Considerando apenas o lote principal, o valor será de R$ 1,045 bilhão, conforme valor de fechamento dos papéis da última sexta.

Segundo fontes, o BTG teria interesse em ficar com a participação da Caixa no Pan, conforme publicou o Estado.

A oferta terá como coordenador líder o Banco BTG Pactual, juntamente com a Caixa Econômica Federal, Morgan Stanley e Banco Santander.

O início das apresentações a potenciais investidores (roadshow) começa nesta segunda-feira, assim como o procedimento de bookbuilding (lançamento e precificação dos papéis). O início do período de subscrição prioritária é nesta terça-feira (10), com término no dia 17 de setembro. O fim do roadshow e do procedimento de bookbuilding ocorrerá em 19 de setembro, mesma data da precificação do papel. Já o início das negociações das ações da oferta na B3 será em 23 de setembro. A liquidação ocorre no dia seguinte.