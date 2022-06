Petróleo tem forte queda antes de declaração de Biden sobre gasolina

Os contratos futuros do petróleo continuam operando em forte baixa na manhã desta quarta-feira, 22, em meio a expectativas de que o presidente dos EUA, Joe Biden, peça ao Congresso americano que os impostos federais sobre a gasolina e o diesel sejam suspensos por três meses. Biden também deverá pedir que os governos estaduais tomem medidas semelhantes.

Leia Também Bolsas da Europa voltam a cair, com queda de commodities e preocupações com inflação

Às 8h33, o barril do petróleo WTI para agosto caía 4,55% na Nymex, a US$ 104,54, enquanto o do Brent para o mesmo mês recuava 3,93% na ICE, a US$ 110,14.

*Com informações da Associated Press