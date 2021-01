Promoção: Notebooks da Dell ganham descontos de até R$ 576,90

Conteúdo de responsabilidade do anunciante

Começou nesta quarta-feira (20) a Semana de Ofertas Especiais Dell e Intel na Amazon, com dezenas de promoções disponíveis até 26 de janeiro. Se você estiver em busca de um novo notebook, agora é a hora!

Fique de olho nas promoções da página exclusiva de ofertas (clique aqui para acessá-la). Há modelos de todos os estilos e para todas as necessidades, com cores e pesos diferentes, com mais ou menos capacidade de armazenamento.

Abaixo, separamos 5 opções de notebooks já à venda, incluindo o 2 em 1 Dell Inspiron, que está com R$ 576,90 de desconto. Ele pode ser usado como notebook tradicional, para digitar; como tablet, para quem precisa desenhar ou escrever com a caneta especial; ou em formato de apresentação, para entretenimento e jogos. A tela sensível ao toque é um outro diferencial.

5 Notebooks Dell Intel em promoção

Notebook 2 em 1 Dell Inspiron i14-5491-A30S

Preço: de R$ 6.875,90 por R$ 6.299

Desconto de R$ 576,90 (8%)

Notebook Ultrafino Dell Inspiron i15-5590-A20S

Preço: de R$ 6.499 por R$ 5.999

Desconto de R$ 500 (8%)

Notebook Dell Inspiron 15 3000

Preço: de R$ 3.899 por R$ 3.652

Desconto de R$ 247 (6%)

Notebook Dell Inspiron i15-3584-A30P

Preço: de R$ 2.999 por R$ 2.839,99

Desconto de R$ 159,01 (5%)

Notebook Ultraportátil Dell Inspiron 13 7000

Preço: de R$ 7.152,07 por R$ 6.599

Desconto de R$ 553,07 (8%)

