Puxada por ações da Petrobrás, Bolsa sobe mais de 2%

Em firme alta desde a abertura, o Ibovespa renovou máximas, na esteira do avanço de suas pares em Wall Street, que também marcaram máximas. Os ganhos de mais de 2,0% do índice são conduzidos principalmente pelas ações da Petrobrás, que avançam mais de 5% com a divulgação do forte resultado da companhia no segundo trimestre, mas o bom humor é disseminado.

Segundo um operador de renda variável, o balanço favorável da estatal superou as expectativas e acaba atraindo investidores estrangeiros para a renda variável brasileira. Contribui para o bom humor ainda a indicação da senadora Ana Amélia (PP-RS) para vice na chapa do pré-candidato do PSDB à Presidência, Geraldo Alckmin. Na avaliação do mercado, a nomeação da gaúcha tende a fortalecer o presidenciável tucano.

Dólar

O dólar renovou mínimas, paralelamente às máximas registradas pela Bolsa brasileira. Um operador de câmbio disse que os ajustes decorrem de ingressos de recursos estrangeiros no mercado doméstico, cujo destino seriam ações brasileiras, além das ofertas de exportadores. Também contribui para apoiar a queda um bom humor com a escolha da senadora Ana Amélia Lemos como vice de Alckmin. "Há melhora da percepção eleitoral com a escolha de vice de Alckmin", afirma o economista-chefe da Guide Investimentos, João Maurício Rosal. Na mínima, o dólar à vista caiu a R$ 3,7060.