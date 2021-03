Semana do Consumidor: até 70% de desconto em produtos da Amazon

A Semana do Consumidor é o maior evento de ofertas da Amazon no primeiro semestre, por isso, pare tudo o que estiver fazendo agora e dê uma olhada nos descontos imperdíveis que já estão à disposição no site.

OFERTAS EM DESTAQUE

Até R$ 200 de desconto em produtos Echo Alexa

Até 30% de desconto em smartphones e itens eletrônicos

Notebooks e produtos de informática com até 30% de desconto

Até 60% off em livros de todas as categorias

Desta segunda-feira (8) até 23h59 do dia 15 de março, uma série de promoções entram em vigor durante todo o dia, e outras saem, de acordo com a disponibilidade dos itens - ou seja, se gostou de algo, aproveite para comprar e economizar logo, antes que acabe.

Um dos destaques é o desconto de até R$ 200 na linha Echo, que funciona integrada à famosa assistente virtual Alexa. O modelo Echo Studio recebe a maior redução de preço, e passa de R$ 1.699 para R$ 1.499. Mas todas as versões do dispositivo estão em promoção, assim como o tradicional Echo Dot, o mais vendido da Amazon, cujo preço diminuiu de R$ 399 para R$ 299.

Lembrando que esse valor é para pagamentos parcelados, em até 12 vezes, mas quem pagar à vista no cartão de crédito ou por boleto ganha descontos ainda maiores.

Echo Studio (R$ 200 de desconto)

Echo Dot 4ª Geração (R$ 100 de desconto)

Para quem gosta de ler, uma ótima opção é garantir o Kindle 10ª Geração por R$ 299 (antes vendido por R$ 349). Com ele, dá para devorar eBooks como se estivesse lendo no papel mesmo, já que possui tecnologia especial com luz embutida ajustável, garantindo conforto em lugares abertos ou fechados, de dia ou de noite.

O mesmo desconto é valido para o Fire TV Stick Lite, que passa de R$ 349 para R$ 299 durante a semana. É só conectar o controle remoto à televisão e ter acesso a centenas de canais e aplicativos, com streaming rápido e em Full HD, podendo ser ativado por voz via Alexa.

Todos os produtos da Semana do Consumidor têm frete grátis para quem for assinante do Amazon Prime - clique aqui para conferir todas as vantagens e fazer um teste grátis por 30 dias.

Kindle 10ª Geração (R$ 50 de desconto)

Fire TV Stick Lite (R$ 50 de desconto)

Na categoria informática, há produtos com descontos de até 30%. É a chance de adquirir o Notebook Dell Inspiron 15 3000 (de R$ 4.069 por R$ 3.552), muito bem avaliado pelo clientes. Possui ampla tela de 15 polegadas, em alta definição, e recursos essenciais para facilitar o trabalho ou o entretenimento do dia a dia.

Outra grande oportunidade é o Notebook Positivo Motion C4500D (de R$ 2.399 por R$ 1.851). Vem com tela de 14 polegadas, 4 gigas de memória, webcam e teclas de acesso rápido para Netflix, Deezer e YouTube.

Notebook Dell Inspiron 15 3000 (R$ 517 de desconto)

Notebook Positivo Motion C4500D (R$ 548 de desconto)

Para quem está atrás de uma webcam de alta qualidade, para reuniões online ou gravações de vídeos, destacamos duas boas opções. Uma delas é a Webcam Eqoba AT08 (R$ 179 por R$ 149), que oferece resolução de 1080p em vídeo e 2 megapixels em imagem. Além disso, vem com duas dobradiças flexíveis com ajuste adaptável, possibilitando que a câmera seja inclinada para cima ou para baixo, em diferentes ângulos.

Outro modelo é a Webcam Raza Pcyes (R$ 230,49 por R$ 204,90), com 1080p de resolução em Full HD e 1 megapixel para fotos. O microfone embutido é de alta qualidade, conferindo clareza nas transmissões online. Vem com cabo de 1,5 metro para facilitar o ajuste em qualquer lugar.

Webcam Eqoba AT08 (R$ 30 de desconto)

Webcam Raza Pcyes (R$ 25,59 de desconto; 11%)

Se a intenção é fazer vídeos e fotos profissionais, a Câmera GoPro Hero9 (R$ 3.890 por R$ 3.549) vai oferecer a melhor qualidade possível. Dá para gravar imagens impressionantes com resolução de até 5k, fazer transmissões ao vivo e usar como webcam. É à prova d'água e possui batente, que dura 30% mais. Oferece 20 megapixels na captura de fotos.

Câmera GoPro Hero9 (R$ 341 de desconto; 9%)

Já a Smart TV Samsung Crystal TU7020 (R$ 2.659,75 por R$ 2.399,97) é perfeita para quem quer tela grande e alta qualidade. Com tela de 50 polegadas, com bordas transparentes, oferece resolução 4k para imagens vibrantes e nítidas. O espelhamento entre smartphone e TV é feito com apenas um toque, possibilitando compartilhamento de fotos e vídeos.

Smart TV Samsung Crystal TU7020 (R$ 259,78 de desconto; 10%)

A Semana do Consumidor também traz celulares em ofertas, como é o caso do Smartphone Nokia 5.3 (R$ 1.499 por R$ 1.390). Traz câmera quadrupla, com modo noturno, e display elegante de 6,55 polegadas. Garante, ainda, rapidez nas ações, com seu processador de alta velocidade, e bateria com duração de até dois dias.

Smartphone Nokia 5.3 (R$ 109 de desconto; 7%)

