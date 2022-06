Termômetro Broadcast Bolsa: Mercado ajusta otimismo para semana de reuniões do Fed e Copom 

As expectativas do mercado financeiro estão mais conservadoras sobre o desempenho das ações no curtíssimo prazo, segundo o Termômetro Broadcast Bolsa desta sexta-feira, mas a previsão de alta para a próxima semana ainda prevalece. Entre os participantes, 50,00% acreditam em ganhos para o Ibovespa; 30,00%, em estabilidade; e 20,00%, em queda. No levantamento da semana passada, a expectativa de alta tinha fatia de 60,00% e a de variação neutra, 26,67%. Os que esperavam baixa eram 13,33%.

A próxima semana será mais curta para os mercados domésticos. Na quinta-feira, feriado de Corpus Christi, não haverá negócios na B3. Na véspera, a Super Quarta contempla decisões de política monetária no Brasil e nos Estados Unidos. Para o encontro do Federal Reserve, a aposta de aumento de 75 pontos-base na taxa de juros cresceu após a inflação ao consumidor nos Estados Unidos em maio ter subido acima do esperado.

Para a decisão do Comitê de Política Monetária (Copom), 46 entre 50 instituições consultadas pelo Projeções Broadcast esperam alta de 0,5 ponto porcentual na Selic, o que levaria a taxa de 12,75% para 13,25% ao ano. O foco doméstico também estará em Brasília, na costura do governo para aprovação do pacote de desoneração de combustíveis e energia no Senado.

Na B3, haverá vencimento de opções sobre Ibovespa na quarta, 15, e exercício de opções sobre ações na sexta, 17.

O Termômetro Broadcast Bolsa tem por objetivo captar o sentimento de operadores, analistas e gestores para o comportamento do Ibovespa na semana seguinte. A ideia é mostrar para o leitor a percepção dos profissionais - e não das instituições financeiras - a partir da resposta para pergunta: Qual o sentimento para o Ibovespa na próxima semana? As alternativas apresentadas são de variação positiva, negativa ou neutra.

A pergunta é enviada às quintas-feiras e as respostas devem ser encaminhadas até as 14h30 da sexta-feira. Após o encerramento do período, o departamento de Dados do Broadcast calcula o porcentual obtido a partir de cada uma das opções apresentadas pelo Termômetro. As respostas individuais dos participantes ficam em sigilo e os jornalistas não têm acesso a elas. A publicação dos resultados é feita nos serviços em tempo real do Broadcast às sextas-feiras.