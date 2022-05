Termômetro Broadcast Bolsa: Expectativa de alta perde fôlego e cai ao menor nível em um mês

A expectativa de ganho para as ações no curtíssimo prazo continuou perdendo espaço no Termômetro Broadcast Bolsa, atingindo o patamar mais baixo em um mês. A pesquisa desta sexta-feira mostra que a parcela dos que acreditam que a próxima semana será de alta para o Ibovespa caiu a 41,67%, o menor nível desde a semana de 11 de abril, quando foi de 27,27%. No Termômetro anterior, a fatia era de 50,00%. Os que esperam variação neutra são também 41,67%, de 25,00% na pesquisa da semana passada, enquanto a previsão de baixa representa 16,67% dos participantes, de 25,00% no último Termômetro.

A agenda da próxima semana é mais fraca em termos de indicadores e eventos econômicos, mas em destaque estão discursos de vários dirigentes do Federal Reserve, que têm potencial de fazer preço nos ativos. Entre os dados, estão previstos o PIB (prévia) e inflação na zona do euro e números da economia da China, como produção industrial e vendas do varejo em abril.

A temporada de balanços do primeiro trimestre tem sequência nos próximos dias, com resultados de empresas que compõem o Ibovespa como Banco Inter, Eletrobras e Magazine Luiza. Ainda, haverá vencimento de opções sobre índice no dia 18 e exercício de opções sobre ações no dia 20.

O Termômetro Broadcast Bolsa tem por objetivo captar o sentimento de operadores, analistas e gestores para o comportamento do Ibovespa na semana seguinte. A ideia é mostrar para o leitor a percepção dos profissionais - e não das instituições financeiras - a partir da resposta para pergunta: Qual o sentimento para o Ibovespa na próxima semana? As alternativas apresentadas são de variação positiva, negativa ou neutra.

A pergunta é enviada às quintas-feiras e as respostas devem ser encaminhadas até as 14h30 da sexta-feira. Após o encerramento do período, o departamento de Dados do Broadcast calcula o porcentual obtido a partir de cada uma das opções apresentadas pelo Termômetro. As respostas individuais dos participantes ficam em sigilo e os jornalistas não têm acesso a elas. A publicação dos resultados é feita nos serviços em tempo real do Broadcast às sextas-feiras.