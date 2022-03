Termômetro Broadcast Bolsa: Expectativa de alta avança e volta a ser amplamente majoritária

O mercado ampliou o otimismo com relação ao desempenho das ações no curtíssimo prazo, segundo o Termômetro Broadcast Bolsa desta sexta-feira. Entre os participantes, a expectativa de alta na próxima semana é amplamente majoritária, com 63,64% das respostas; contra 18,18% entre os que acreditam em estabilidade e outros 18,18% que responderam baixa. Na pesquisa anterior, 42,86% esperavam avanço para o Ibovespa nesta semana; outros 42,86%, estabilidade; e 14,29%, queda.

A agenda doméstica da próxima semana é carregada, com destaque para os documentos de política monetária. Na terça-feira, o Banco Central divulga a ata do Copom, na qual o mercado buscará pistas sobre o plano de voo para a Selic, após o aumento de 1 ponto porcentual, para 11,75%, na quarta-feira. "A informação mais importante a ser detalhada é sobre a projeção de inflação do BC no fim de 2024. Além disso, a ata pode esclarecer sobre a perspectiva para o balanço de riscos da inflação com a incorporação dos impactos do conflito entre a Ucrânia e a Rússia", comentam os analistas do Citi. Na quinta-feira sai o Relatório de Inflação do primeiro trimestre.

Leia Também BC eleva taxa básica de juros a 11,75% e indica mais altas para tentar conter a inflação

Na sexta-feira o IBGE informa o IPCA-15 de março, para o qual a Terra Investimentos prevê desaceleração para 0,72%, ante 0,99% em fevereiro, em meio ao fim do impacto dos reajustes de mensalidades escolares, da desaceleração dos preços de alimentação no domicílio e queda dos preços de combustíveis que se observava até meados do mês, antes do reajuste da Petrobras. "Apesar destes fatores, a inflação segue pressionada para cima pelos preços industriais, que não dão sinais de arrefecimento importante", afirmam os economistas da instituição.

Fora do calendário, o mercado acompanha a movimentação de Brasília com relação à Petrobras, que tem sido pressionada a reajustar em baixa os preços dos combustíveis. O presidente da companhia, Joaquim Silva e Luna, está com o cargo sob risco.

No exterior, as atenções seguem voltadas ao Leste Europeu, onde a guerra entre a Rússia e a Ucrânia completará um mês no dia 24. Nos Estados Unidos, a semana terá discursos de vários dirigentes do Federal Reserve, com destaque para o do presidente da instituição, Jerome Powell, na segunda-feira.

O Termômetro Broadcast Bolsa tem por objetivo captar o sentimento de operadores, analistas e gestores para o comportamento do Ibovespa na semana seguinte. A ideia é mostrar para o leitor a percepção dos profissionais - e não das instituições financeiras - a partir da resposta para pergunta: Qual o sentimento para o Ibovespa na próxima semana? As alternativas apresentadas são de variação positiva, negativa ou neutra.

A pergunta é enviada às quintas-feiras e as respostas devem ser encaminhadas até as 14h30 da sexta-feira. Após o encerramento do período, o departamento de Dados do Broadcast calcula o porcentual obtido a partir de cada uma das opções apresentadas pelo Termômetro. As respostas individuais dos participantes ficam em sigilo e os jornalistas não têm acesso a elas. A publicação dos resultados é feita nos serviços em tempo real do Broadcast às sextas-feiras.