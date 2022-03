Termômetro Broadcast Bolsa: Expectativa de alta para Ibovespa segue amplamente majoritária

O Termômetro Broadcast Bolsa desta sexta-feira traz oscilações discretas nas expectativas do mercado com relação ao desempenho das ações no curtíssimo prazo. Entre os participantes, a fatia dos que esperam alta para o Ibovespa na próxima semana segue amplamente majoritária, com 61,54%, ligeiramente abaixo do porcentual da pesquisa anterior (63,4%). Os que esperam estabilidade para o índice no período entre 28 de março e 1º de abril são 23,08% do total, ante 18,18% na sondagem da semana passada. Por fim, para 15,38% a Bolsa fechará a semana que vem com perdas, de 18,18% no último Termômetro.

A última semana de março tem como destaque na agenda internacional a divulgação do relatório de emprego nos Estados Unidos deste mês, na sexta-feira (1º). "Ainda deve mostrar um mercado de trabalho aquecido, pressionando um ajuste mais tempestivo da política monetária do Federal Reserve", comentaram os economistas do Bradesco, em relatório. Um dia antes, na quinta, saem os dados de gasto e renda pessoal dos americanos, com o índice de preços de gastos com consumo (PCE, na sigla em inglês), referentes a fevereiro. A semana contempla ainda discursos de vários dirigentes do Federal Reserve.

No Brasil, o calendário de indicadores reserva números do setor externo, do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) e fiscais, todos relativos a fevereiro. Também serão conhecidas a Pnad Contínua e a Pesquisa Industrial Mensal (PIM) do mês passado. Para os economistas do Citi, a produção industrial deve mostrar alta de 0,4% na margem e recuperar parte das perdas vistas em janeiro (-2,4%). "Se confirmada a nossa previsão, o carrego para o primeiro trimestre será ligeiramente negativo, indicando desempenho fraco do setor no período", afirmam.

O Termômetro Broadcast Bolsa tem por objetivo captar o sentimento de operadores, analistas e gestores para o comportamento do Ibovespa na semana seguinte. A ideia é mostrar para o leitor a percepção dos profissionais - e não das instituições financeiras - a partir da resposta para pergunta: Qual o sentimento para o Ibovespa na próxima semana? As alternativas apresentadas são de variação positiva, negativa ou neutra.

A pergunta é enviada às quintas-feiras e as respostas devem ser encaminhadas até as 14h30 da sexta-feira. Após o encerramento do período, o departamento de Dados do Broadcast calcula o porcentual obtido a partir de cada uma das opções apresentadas pelo Termômetro. As respostas individuais dos participantes ficam em sigilo e os jornalistas não têm acesso a elas. A publicação dos resultados é feita nos serviços em tempo real do Broadcast às sextas-feiras.