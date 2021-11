Termômetro Broadcast Bolsa: Expectativa de alta para o Ibovespa avança e volta a ser majoritária

A expectativa de alta para as ações no curtíssimo prazo avançou no Termômetro Broadcast Bolsa desta sexta-feira, 26, voltando a ser majoritária. Entre os participantes, 54,55% disseram que o Ibovespa deve fechar a próxima semana com ganhos, contra apenas 9,09% que esperam perdas. Os que acreditam estabilidade representam 36,36%. Na pesquisa anterior, a projeção de alta tinha 36,36%; a de queda, 18,18%; enquanto para 45,45% o índice teria variação neutra nesta semana. Até as 14h30, horário de encerramento do Termômetro, a Bolsa acumulava queda semanal de 0,61%.

Nos próximos dias, a evolução da pandemia em meio ao surgimento da nova cepa de coronavírus na África do Sul deve concentrar as atenções em termos globais. No Brasil, o foco estará na Proposta de Emenda à Constituição (PEC) dos Precatórios. A votação do texto na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) e no plenário do Senado era esperada inicialmente para a semana que vem. Porém, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), não garantiu que isso ocorra na próxima semana, como deseja o governo do presidente Jair Bolsonaro.

Na agenda, o destaque internacional é o relatório de emprego norte-americano referente a novembro, que sai na sexta, 3. Antes, porém, a semana terá uma série de discursos de dirigentes do Federal Reserve, sendo um deles o presidente da instituição, Jerome Powell, na terça-feira.

Internamente, o ponto alto do calendário econômico entre os dias 29 de novembro e 3 de dezembro é a divulgação do PIB do terceiro trimestre, na quinta-feira, 2. "Após exibir retração de 0,1% no segundo trimestre, a atividade econômica deve ter ficado estável nos três meses seguintes", estima o Departamento Econômico do Bradesco.

O Termômetro Broadcast Bolsa tem por objetivo captar o sentimento de operadores, analistas e gestores para o comportamento do Ibovespa na semana seguinte. A ideia é mostrar para o leitor a percepção dos profissionais - e não das instituições financeiras - a partir da resposta para pergunta: Qual o sentimento para o Ibovespa na próxima semana? As alternativas apresentadas são de variação positiva, negativa ou neutra.

A pergunta é enviada às quintas-feiras e as respostas devem ser encaminhadas até as 14h30 da sexta-feira. Após o encerramento do período, o departamento de Dados do Broadcast calcula o porcentual obtido a partir de cada uma das opções apresentadas pelo Termômetro. As respostas individuais dos participantes ficam em sigilo e os jornalistas não têm acesso a elas. A publicação dos resultados é feita nos serviços em tempo real do Broadcast às sextas-feiras.