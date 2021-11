Termômetro Broadcast Bolsa: Expectativa de alta perde força, mas segue majoritária

A expectativa de alta para as ações no curtíssimo prazo na próxima semana mostrou arrefecimento, mas permanece como majoritária, enquanto a de queda registrou avanço, no Termômetro Broadcast Bolsa desta sexta-feira, 12. Entre os participantes, 60,00% disseram esperar um desempenho positivo para o Ibovespa; 20,00%, estabilidade; e 20,00%, queda. Na pesquisa anterior, 70% acreditavam que a atual semana seria de ganho; 20%, de estabilidade; e 10%, baixa. Até as 14h30, horário de encerramento do Termômetro, o índice de referência da B3 acumulava valorização de 1,55% esta semana.

A próxima semana começa com o feriado em homenagem à Proclamação da República, na segunda-feira dia 15, fechando os mercados domésticos, enquanto no exterior os negócios transcorrem normalmente. A agenda do período entre 16 e 19 de novembro é mais fraca tanto aqui quanto no exterior. No Brasil, será divulgado na terça o Índice de Atividade Econômica do Banco Central (IBC-Br), encerrando a leva de indicadores de atividade do terceiro trimestre. Lá fora, haverá discursos de vários dirigentes do Federal Reserve e dados de inflação e PIB da zona do euro, ao longo da semana.

A temporada de balanços do terceiro trimestre vai chegando ao fim. A semana que vem reserva os resultados de Vibra Energia (ex-BR), Eletrobras e Gafisa, entre outros.

O Termômetro Broadcast Bolsa tem por objetivo captar o sentimento de operadores, analistas e gestores para o comportamento do Ibovespa na semana seguinte. A ideia é mostrar para o leitor a percepção dos profissionais - e não das instituições financeiras - a partir da resposta para pergunta: Qual o sentimento para o Ibovespa na próxima semana? As alternativas apresentadas são de variação positiva, negativa ou neutra.

A pergunta é enviada às quintas-feiras e as respostas devem ser encaminhadas até as 14h30 da sexta-feira. Após o encerramento do período, o departamento de Dados do Broadcast calcula o porcentual obtido a partir de cada uma das opções apresentadas pelo Termômetro. As respostas individuais dos participantes ficam em sigilo e os jornalistas não têm acesso a elas. A publicação dos resultados é feita nos serviços em tempo real do Broadcast às sextas-feiras.