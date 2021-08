Termômetro Broadcast Bolsa: Expectativa de alta tomba após semana de forte aversão ao risco

Após uma semana marcada pela elevada aversão ao risco nos mercados, o otimismo dos agentes sobre o desempenho das ações no curtíssimo prazo perdeu fôlego. Segundo o Termômetro Broadcast Bolsa, a expectativa de alta para o Ibovespa na próxima semana ainda é majoritária, mas recuou a 54,55%, de 75,00% no levantamento anterior, queda em torno de 20 pontos porcentuais. A previsão é de queda para 9,09% dos participantes e de estabilidade para 36,36%. No último Termômetro, a projeção de baixa tinha fatia de 8,33% e a de variação neutra, 16,67%. O Ibovespa terminou a semana com queda de 1,32%.

Na próxima semana, o destaque da agenda é a divulgação, na quarta, 18, da ata do Federal Reserve (Fed, o banco central americano), documento que poderá dar mais subsídios às expectativas sobre a política monetária americana, em especial, sobre a reversão do programa de compra de ativos, deve começar já nos próximos meses. Atualmente, o valor total da compra mensal da autoridade monetária é de US$ 120 bilhões.

No Brasil, a agenda é fraca em termos de eventos e indicadores, com alguma perspectiva de divulgação dos dados da arrecadação federal. "Em semana relativamente vazia, as atenções se voltam para a inflação no atacado. As prévias dos IGPs ajudarão a tomar o pulso da inflação ao consumidor nos próximos meses", disseram os economistas do Bradesco. Desse modo, os agentes reforçam as atenções a Brasília, onde na terça-feira está marcada a votação da proposta de reforma do Imposto de Renda na Câmara.

A temporada de balanços do segundo trimestre vai chegando ao fim, com IRB, Gafisa e Yduqs, entre outras companhias, na segunda-feira.

O Termômetro Broadcast Bolsa tem por objetivo captar o sentimento de operadores, analistas e gestores para o comportamento do Ibovespa na semana seguinte. A ideia é mostrar para o leitor a percepção dos profissionais - e não das instituições financeiras - a partir da resposta para pergunta: Qual o sentimento para o Ibovespa na próxima semana? As alternativas apresentadas são de variação positiva, negativa ou neutra.

A pergunta é enviada às quintas-feiras e as respostas devem ser encaminhadas até as 14h30 da sexta-feira. Após o encerramento do período, o departamento de Dados do Estadão/Broadcast calcula o porcentual obtido a partir de cada uma das opções apresentadas pelo Termômetro. As respostas individuais dos participantes ficam em sigilo e os jornalistas não têm acesso a elas. A publicação dos resultados é feita nos serviços em tempo real do Estadão/Broadcast às sextas-feiras.

