Termômetro Broadcast Bolsa: Expectativa de alta volta a subir, enquanto a de queda perde força

A perspectiva do mercado financeiro para as ações no curtíssimo prazo mostrou melhora no Termômetro Broadcast Bolsa desta sexta-feira, em relação ao levantamento da semana passada. Entre os participantes, 46,15% disseram esperar ganho para o Ibovespa na semana que vem, porcentual maior do que os 23,08% apurados na última pesquisa. A fatia dos que preveem baixa recuou de 38,46% para 15,38% e a dos que responderam estabilidade permaneceu em 38,46%.

A atenção dos mercados seguirá voltada ao noticiário sobre o conflito Rússia-Ucrânia nos próximos dias, com avaliação sobre potenciais efeitos econômicos, na medida em que o Ocidente vai aprofundando as sanções a Moscou em resposta ao agravamento das ofensivas. A expectativa é de nova rodada de negociações entre os países no fim de semana.

Quanto aos indicadores, a semana que vem contempla agenda pesada tanto aqui quanto no exterior. No Brasil, saem a Pesquisa Industrial Mensal (PIM) e a Pesquisa Mensal de Comércio (PMC) referentes a janeiro na quarta e na quinta, além do IPCA de fevereiro, na sexta. As pesquisas vão adicionar informação à perspectiva de atividade e inflação. No front político, o mercado vai acompanhar de perto a evolução da propostas sobre preços de combustíveis no Congresso", afirma o economista-chefe do Haitong Banco de Investimento, Marco Ross.

No exterior, o destaque é a inflação ao consumidor nos Estados Unidos e a reunião de política monetária do Banco Central Europeu (BCE), ambas na quinta.

O Termômetro Broadcast Bolsa tem por objetivo captar o sentimento de operadores, analistas e gestores para o comportamento do Ibovespa na semana seguinte. A ideia é mostrar para o leitor a percepção dos profissionais - e não das instituições financeiras - a partir da resposta para pergunta: Qual o sentimento para o Ibovespa na próxima semana? As alternativas apresentadas são de variação positiva, negativa ou neutra.

A pergunta é enviada às quintas-feiras e as respostas devem ser encaminhadas até as 14h30 da sexta-feira. Após o encerramento do período, o departamento de Dados do Broadcast calcula o porcentual obtido a partir de cada uma das opções apresentadas pelo Termômetro. As respostas individuais dos participantes ficam em sigilo e os jornalistas não têm acesso a elas. A publicação dos resultados é feita nos serviços em tempo real do Broadcast às sextas-feiras.

