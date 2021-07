Termômetro Broadcast Bolsa: Expectativas continuam divididas entre alta e estabilidade

O otimismo segue pautando as expectativas do mercado para o desempenho das ações no curtíssimo prazo. De acordo com o Termômetro Broadcast Bolsa desta sexta-feira, 75,00% dos participantes disseram acreditar que a próxima semana será de alta para o Ibovespa e os demais 25% esperam variação neutra. Nenhum deles prevê queda no período, a exemplo da edição anterior, na qual a percepção de ganhos era de 66,67% e de estabilidade, de 33,33%. O Ibovespa fechou a semana com perda acumulada de 0,72%.

A última semana de julho tem como ponto alto da agenda econômica a reunião de política monetária do Federal Reserve (Fed, o banco central americano), na quarta-feira, 28, com entrevista coletiva do presidente da instituição, Jerome Powell, na sequência do encontro. "O banco central dos EUA deverá continuar sinalizando sua intenção de manter os estímulos por tempo prolongado. Destaque também para eventuais detalhes que possam ser dados, no comunicado ou na entrevista coletiva, sobre o novo arcabouço de política monetária", avalia o Bradesco, em relatório.

Ainda nos Estados Unidos, saem o resultado do PIB do segundo trimestre na quinta-feira e a medida de inflação preferida do Federal Reserve, o índice de preços de gastos com consumo (PCE, em inglês), relativo a junho, na sexta, 30.

No Brasil, são esperados para ao longo da semana a Nota do Setor Externo e os dados do Caged de junho, além da Pnad Contínua de maio. A agenda contempla, ainda, os dados fiscais do mês passado. Na sexta, 30, a Aneel informa qual bandeira tarifária de energia vai vigorar em agosto.

Na próxima semana também esquenta a temporada de divulgação de balanços do segundo trimestre, com grandes companhias que compõem a carteira teórica, com destaque para os resultados da Vale, previstos para quarta-feira, 28. São esperados ainda os números da Cielo, Santander, Ambev, Gol e Usiminas, entre outros.

O Termômetro Broadcast Bolsa tem por objetivo captar o sentimento de operadores, analistas e gestores para o comportamento do Ibovespa na semana seguinte. A ideia é mostrar para o leitor a percepção dos profissionais - e não das instituições financeiras - a partir da resposta para pergunta: Qual o sentimento para o Ibovespa na próxima semana? As alternativas apresentadas são de variação positiva, negativa ou neutra.

A pergunta é enviada às quintas-feiras e as respostas devem ser encaminhadas até as 14h30 da sexta-feira. Após o encerramento do período, o departamento de Dados do Estadão/Broadcast calcula o porcentual obtido a partir de cada uma das opções apresentadas pelo Termômetro. As respostas individuais dos participantes ficam em sigilo e os jornalistas não têm acesso a elas. A publicação dos resultados é feita nos serviços em tempo real do Estadão/Broadcast às sextas-feiras.

