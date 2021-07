Termômetro Broadcast Bolsa: Expectativas para Ibovespa se dividem entre alta e variação neutra

O Termômetro Broadcast Bolsa desta sexta-feira, 16, mostra que a expectativa de ganhos para o Ibovespa, que havia sido inflada na pesquisa anterior, passou por ajustes e arrefeceu. Por outro lado, neste levantamento nenhum participante disse esperar queda para as ações no curtíssimo prazo. As previsões ficaram divididas entre ganho (66,67%) e estabilidade (33,33%) para o período entre 19 e 23 de julho. Na pesquisa anterior, para a presente semana 83,33% acreditavam em alta; 8,33%, em variação neutra; e outros 8,33%, em perdas. A Bolsa brasileira (B3) fechou a semana com leve ganho de 0,42%.

Os próximos dias devem ser menos intensos no Brasil com o início do recesso parlamentar, que vai até 31 de julho. A agenda é relativamente tranquila, com destaque para o IPCA-15, previsto para sexta-feira, dia 23. Há expectativa, ainda, de divulgação dos dados de arrecadação de junho, mas a Receita ainda não informou a data.

No exterior, o ponto alto do calendário econômico é a reunião de política monetária do Banco Central Europeu (BCE), na quinta-feira. "Deverá ajustar sua orientação para os próximos meses após anunciar as mudanças de suas estratégias (que agora indicam uma meta simétrica da inflação de 2%)", afirmam os economistas do Bradesco.

Na próxima semana começa a ganhar corpo a temporada de balanços do segundo trimestre, com divulgação dos números da Neoenergia e Hypera, na terça e na sexta-feira, respectivamente. Antes, porém, na segunda, 19, a Vale informa seus dados de produção e vendas do segundo trimestre e na quinta é a vez a Petrobrás publicar seus dados.

O Termômetro Broadcast Bolsa tem por objetivo captar o sentimento de operadores, analistas e gestores para o comportamento do Ibovespa na semana seguinte. A ideia é mostrar para o leitor a percepção dos profissionais - e não das instituições financeiras - a partir da resposta para pergunta: Qual o sentimento para o Ibovespa na próxima semana? As alternativas apresentadas são de variação positiva, negativa ou neutra.

A pergunta é enviada às quintas-feiras e as respostas devem ser encaminhadas até as 14h30 da sexta-feira. Após o encerramento do período, o departamento de Dados do Estadão/Broadcast calcula o porcentual obtido a partir de cada uma das opções apresentadas pelo Termômetro. As respostas individuais dos participantes ficam em sigilo e os jornalistas não têm acesso a elas. A publicação dos resultados é feita nos serviços em tempo real do Estadão/Broadcast às sextas-feiras.

