Termômetro Broadcast Bolsa: Mercado ajusta expectativas e previsão de ganhos tem forte queda

O mercado financeiro promoveu um forte ajuste nas expectativas para o desempenho das ações no curtíssimo prazo, segundo o Termômetro Broadcast Bolsa desta sexta-feira. Entre os participantes, a previsão de alta para a Bolsa representa apenas 27,27% do total, cerca de 20 pontos porcentuais aquém dos 46,15% da pesquisa anterior. É o patamar mais baixo desde a semana de 2 de março (23,08%). A expectativa de estabilidade, por sua vez, saltou de 30,77% para 54,55%. Por fim, para 18,18% o Ibovespa fechará a próxima semana com perdas, porcentual pouco menor do que os 23,08% do último Termômetro.

A Semana Santa será mais curta para o mercado em função do feriado da Sexta-feira da Paixão, quando não haverá negócios na B3. No Brasil, a agenda é carregada de indicadores de atividade, com destaque para a Pesquisa Mensal de Serviços (PMS) e a Pesquisa Mensal de Comércio (PMC), na terça e na quarta-feira, respectivamente, relativas a fevereiro. "Esperamos números positivos, corroborando nosso cenário de um crescimento nos primeiros três meses do ano", disseram os economistas do Bradesco.

Há ainda expectativa com a divulgação dos indicadores de conjuntura pelo Banco Central (BC), como as Notas do Setor Externo e Fiscal, que está atrasados em função da paralisação dos servidores da autarquia. Originalmente, a agenda previa também o IBC-Br de fevereiro, na quinta, 14, mas o BC já avisou que não será divulgado na data prevista.

No exterior, o destaque é a reunião de política monetária do Banco Central Europeu (BCE), também na quinta-feira. O consenso de mercado é de que a taxa de juros será mantida em zero, com possibilidade de alguma sinalização mais hawkish para os próximos encontros. "Na reunião anterior, o fim das compras de ativos foi antecipado e as taxas de juros devem ser objeto de sinal de alta", afirma José Francisco de lima Gonçalves, economista-chefe do Bando Fator.

O Termômetro Broadcast Bolsa tem por objetivo captar o sentimento de operadores, analistas e gestores para o comportamento do Ibovespa na semana seguinte. A ideia é mostrar para o leitor a percepção dos profissionais - e não das instituições financeiras - a partir da resposta para pergunta: Qual o sentimento para o Ibovespa na próxima semana? As alternativas apresentadas são de variação positiva, negativa ou neutra.

A pergunta é enviada às quintas-feiras e as respostas devem ser encaminhadas até as 14h30 da sexta-feira. Após o encerramento do período, o departamento de Dados do Broadcast calcula o porcentual obtido a partir de cada uma das opções apresentadas pelo Termômetro. As respostas individuais dos participantes ficam em sigilo e os jornalistas não têm acesso a elas. A publicação dos resultados é feita nos serviços em tempo real do Broadcast às sextas-feiras.