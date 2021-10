Termômetro Broadcast Bolsa: Mercado ajusta otimismo, previsão de alta cai e de queda reaparece

O mercado financeiro ajustou seu otimismo em relação ao desempenho das ações no curtíssimo prazo no Termômetro Broadcast Bolsa desta sexta-feira. Entre os participantes, 66,67% disseram que a expectativa é de alta para o Ibovespa na próxima semana, porcentual ligeiramente menor do que na pesquisa anterior, de 69,23%. A previsão de estabilidade caiu de 30,77% para 23,00%. Para os demais 8,33%, a Bolsa terá uma semana de perdas. No levantamento anterior, nenhum dos participantes acreditava em perdas para esta semana. O Ibovespa fechou a semana com variação negativa de 0,06%.

A semana será mais curta para o mercado doméstico em função do feriado em homenagem a Nossa Senhora Aparecida, na terça-feira dia 12, quando não haverá negócios. Na segunda, os Estados Unidos celebram o Dia de Colombo, mas os mercados funcionam normalmente por lá.

Na agenda de eventos e indicadores, o destaque internacional é a ata do Federal Reserve (Fed, o banco central americano) na quarta-feira. Saem ainda ao longo da semana o índice de preços ao consumidor norte-americano e vários dados na China, incluindo também de inflação. "O CPI de setembro deve mostrar estabilidade em 5,3% em 12 meses. Mas a ata da reunião do Fed vai roubar a cena: "alguma discussão sobre o 'tapering' [nome dado ao início da redução do programa de ativos] ocorreu", afirma o Banco Fator, em relatório.

No Brasil saem dados remanescentes de atividade de agosto, que devem ajudar o mercado a ajustar suas estimativas para o PIB do terceiro trimestre. Na quinta-feira, 14, o IBGE divulga a Pesquisa Mensal de Serviços (PMS) e na sexta, 15, o Banco Central informa o IBC-Br. "Novas surpresas baixistas podem confirmar a leitura de um terceiro trimestre mais fraco do que o esperado, embora ainda em alta em relação ao segundo trimestre", disseram os economistas do Bradesco.

O Termômetro Broadcast Bolsa tem por objetivo captar o sentimento de operadores, analistas e gestores para o comportamento do Ibovespa na semana seguinte. A ideia é mostrar para o leitor a percepção dos profissionais - e não das instituições financeiras - a partir da resposta para pergunta: Qual o sentimento para o Ibovespa na próxima semana? As alternativas apresentadas são de variação positiva, negativa ou neutra.

A pergunta é enviada às quintas-feiras e as respostas devem ser encaminhadas até as 14h30 da sexta-feira. Após o encerramento do período, o departamento de Dados do Estadão/Broadcast calcula o porcentual obtido a partir de cada uma das opções apresentadas pelo Termômetro. As respostas individuais dos participantes ficam em sigilo e os jornalistas não têm acesso a elas. A publicação dos resultados é feita nos serviços em tempo real do Estadão/Broadcast às sextas-feiras.

