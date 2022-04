Termômetro Broadcast Bolsa: Mercado amplia apostas na alta do Ibovespa para a próxima semana 

Os agentes do mercado financeiro ampliaram significativamente o otimismo em relação ao Índice Bovespa na pesquisa de hoje para o Termômetro Broadcast Bolsa. Para 72,73% dos pesquisados, o principal índice de ações da B3 vai contabilizar alta no acumulado da próxima semana. Na enquete passada, 58,33% apostaram na valorização do indicador. A parcela dos analistas que esperam queda do índice ficou em 9,09% nesta pesquisa, contra 25% de apostas na baixa na anterior. Para 18,18% o indicador ficará estável, parcela pouco superior à registrada na última semana (16,67%).

A agenda para os próximos dias é extensa, mas as atenções de investidores e analistas estarão voltadas principalmente às decisões de política monetária do Banco Central brasileiro e do Federal Reserve, o BC dos Estados Unidos. As recentes sinalizações de que o Fed poderá adotar um tom mais severo na condução de sua política monetária vêm gerando movimentações expressivas nos últimos dias e a espera pelo anúncio, na próxima quarta-feira, 4, pode ser caracterizada por maior volatilidade nos ativos.

Antes das decisões dos dois BCs, alguns indicadores econômicos relevantes serão conhecidos. Por aqui, serão divulgados na segunda-feira, 2, os dados do IBC-Br de fevereiro e o resultado fiscal do mesmo mês. Também serão publicados os índices de gerentes de compras industriais (PMIs, na sigla em inglês) do Brasil, da zona do euro e dos Estados Unidos, todos relativos a abril.

Na terça-feira será a vez da produção industrial brasileira em março e de diversos indicadores econômicos internacionais, como as encomendas à indústria dos EUA. Na quarta-feira, após o Fed anunciar sua decisão de política monetária, o presidente da instituição, Jerome Powell, concede entrevista coletiva, na qual os investidores buscarão mais informações sobre os passos seguintes do BC americano na política de juros.

O Termômetro Broadcast Bolsa tem por objetivo captar o sentimento de operadores, analistas e gestores para o comportamento do Ibovespa na semana seguinte. A ideia é mostrar para o leitor a percepção dos profissionais - e não das instituições financeiras - a partir da resposta para pergunta: Qual o sentimento para o Ibovespa na próxima semana? As alternativas apresentadas são de variação positiva, negativa ou neutra.

A pergunta é enviada às quintas-feiras e as respostas devem ser encaminhadas até as 14h30 da sexta-feira. Após o encerramento do período, o departamento de Dados do Broadcast calcula o porcentual obtido a partir de cada uma das opções apresentadas pelo Termômetro. As respostas individuais dos participantes ficam em sigilo e os jornalistas não têm acesso a elas. A publicação dos resultados é feita nos serviços em tempo real do Broadcast às sextas-feiras.