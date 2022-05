Termômetro Broadcast Bolsa: Mercado amplia otimismo e expectativa de alta tem forte avanço

O otimismo do mercado sobre o desempenho das ações no curtíssimo prazo cresceu fortemente no Termômetro Broadcast Bolsa desta sexta-feira, 20. Entre os participantes, a expectativa de que a próxima semana será de alta para o Ibovespa avançou quase 20 pontos porcentuais, de 41,67% na pesquisa anterior para 60,00%. Para 26,67%, o índice fechará a semana que vem com estabilidade e para apenas 13,33%, com queda. No último Termômetro, 41,67% acreditavam em variação neutra e 16,67%, em baixa.

Nos próximos dias, a agenda local tem como destaque a divulgação do IPCA-15 de maio, na terça-feira (24). No Citi, a avaliação é de que a inflação deve perder força, via Grupo Habitação. "Por outro lado, alimentação, equipamentos, transportes saúde e cuidados pessoais devem impor pressão de alta ao índice cheio", disseram os economistas, que preveem taxa mensal de 0,40%, de 1,73% em abril. São esperados ainda os números da arrecadação e do saldo do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), ambos de abril ao longo da semana que vem.

No exterior, na quarta-feira sai a ata da reunião de política monetária do Federal Reserve e na sexta, os dados de renda e gastos com consumo norte-americanos, incluindo o índice de inflação, referentes a abril. Além disso, na semana serão conhecidos vários índices de gerentes de compras (PMI, em inglês), que servirão de termômetro sobre o pulso da atividade global.

De Brasília, o mercado estará de olho na possível votação do projeto de desoneração de ICMS para combustíveis, energia elétrica, telecomunicações e transporte público na Câmara, depois do presidente da Casa, Arthur Lira (PP), dizer que colocaria o projeto na pauta. A expectativa é de que seja votado na terça (24).

O Termômetro Broadcast Bolsa tem por objetivo captar o sentimento de operadores, analistas e gestores para o comportamento do Ibovespa na semana seguinte. A ideia é mostrar para o leitor a percepção dos profissionais - e não das instituições financeiras - a partir da resposta para pergunta: Qual o sentimento para o Ibovespa na próxima semana? As alternativas apresentadas são de variação positiva, negativa ou neutra.

A pergunta é enviada às quintas-feiras e as respostas devem ser encaminhadas até as 14h30 da sexta-feira. Após o encerramento do período, o departamento de Dados do Broadcast calcula o porcentual obtido a partir de cada uma das opções apresentadas pelo Termômetro. As respostas individuais dos participantes ficam em sigilo e os jornalistas não têm acesso a elas. A publicação dos resultados é feita nos serviços em tempo real do Broadcast às sextas-feiras.