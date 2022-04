Termômetro Broadcast Bolsa: Mercado calibra otimismo, mas expectativa de alta segue majoritária

O mercado adotou uma postura mais conservadora nas expectativas para o comportamento das ações no curtíssimo prazo, segundo o Termômetro Broadcast Bolsa desta sexta-feira. A percepção de que a próxima semana será de ganhos, porém, continua sendo majoritária entre os participantes. A pesquisa mostra fatia de 46,15% dos que esperam ganhos para o Ibovespa no período entre 4 e 8 de abril, porcentual bem aquém dos 61,54% da semana passada. Os que preveem variação neutra são 30,77% (23,08% na última sondagem), enquanto a parcela que espera queda subiu de 15,38% para 23,08%.

A próxima semana traz em destaque na agenda de indicadores e eventos a divulgação do IPCA de março na sexta-feira, 8, no Brasil e, no exterior, a ata da última reunião do Federal Reserve, na quarta, 6. "Vamos procurar as análises sobre o run off de ativos do balanço do Fed e sobre o ritmo e intensidade do ciclo de alta nos juros. Não menos importante, procurar informações sobre o dissenso em relação à mais recente decisão do comitê", afirma o economista-chefe do Banco Fator, José Francisco de Lima Gonçalves, em relatório.

Quanto ao IPCA, os analistas do Citi destacam que o índice ganha força na esteira do aumento de preços de alimentos, transportes (principalmente combustíveis) e bens duráveis. "A inflação em 12 meses deve sair de 10,5% em fevereiro para 11% em março, ultrapassando o pico de 10,7% visto em novembro", disseram os profissionais, que preveem 1,33% para o dado mensal, ante 1,01% em fevereiro.

O Termômetro Broadcast Bolsa tem por objetivo captar o sentimento de operadores, analistas e gestores para o comportamento do Ibovespa na semana seguinte. A ideia é mostrar para o leitor a percepção dos profissionais - e não das instituições financeiras - a partir da resposta para pergunta: Qual o sentimento para o Ibovespa na próxima semana? As alternativas apresentadas são de variação positiva, negativa ou neutra.

A pergunta é enviada às quintas-feiras e as respostas devem ser encaminhadas até as 14h30 da sexta-feira. Após o encerramento do período, o departamento de Dados do Broadcast calcula o porcentual obtido a partir de cada uma das opções apresentadas pelo Termômetro. As respostas individuais dos participantes ficam em sigilo e os jornalistas não têm acesso a elas. A publicação dos resultados é feita nos serviços em tempo real do Broadcast às sextas-feiras.