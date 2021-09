Termômetro Broadcast Bolsa: Mercado corrige euforia e previsão de ganhos tem forte queda

O mercado de juros corrigiu o excesso de otimismo com as ações para o curtíssimo prazo no Termômetro Broadcast Bolsa desta sexta-feira. Entre os participantes, a expectativa de alta para o Ibovespa na semana que vem caiu para 61,54%, de 84,62% na pesquisa anterior. A percepção de estabilidade saltou de 7,69% para 30,77% e a de queda manteve-se em 7,69%. O principal índice da B3 fechou a semana com perda de 3,10%.

A próxima semana é mais curta para os mercados aqui e no exterior. Enquanto os Estados Unidos celebram o Dia do Trabalho na segunda-feira, na terça é feriado no Brasil em comemoração ao Dia da Independência, com os respectivos mercados fechados em ambas as datas. Além disso, muitos players estarão fora dos negócios nos dias 7 e 8, que marcam o início do ano novo judaico (Rosh Hashana).

No Brasil, há grande expectativa em relação às manifestações programadas para 7 de Setembro, das quais o presidente Jair Bolsonaro promete participar. "O feriado da independência terá o confronto na rua de manifestantes pró e contra Bolsonaro. Como a semana não acaba bem para o presidente, que continua esticando a corda, a incerteza vai crescendo", alerta o economista-chefe do Banco Fator, José Francisco Lima Gonçalves.

Entre os destaques da agenda estão o IPCA de agosto, no dia 9, e a Pesquisa Mensal de Comércio (PMC), referente a julho, no dia 10. O Bradesco estima alta de 0,69% para o índice de inflação. "Acreditamos que agosto e setembro devam representar o pico da alta dos preços nessa métrica e que, a partir daí, a descompressão das commodities e dos bens industriais se somarão aos efeitos do ajuste na política monetária, favorecendo a desaceleração da inflação", dizem os economistas, em relatório da instituição.

No exterior, o destaque são dados da economia da China ao longo da semana e a reunião de política monetária do Banco Central Europeu (BCE), na quinta, 9.

O Termômetro Broadcast Bolsa tem por objetivo captar o sentimento de operadores, analistas e gestores para o comportamento do Ibovespa na semana seguinte. A ideia é mostrar para o leitor a percepção dos profissionais - e não das instituições financeiras - a partir da resposta para pergunta: Qual o sentimento para o Ibovespa na próxima semana? As alternativas apresentadas são de variação positiva, negativa ou neutra.

A pergunta é enviada às quintas-feiras e as respostas devem ser encaminhadas até as 14h30 da sexta-feira. Após o encerramento do período, o departamento de Dados do Estadão/Broadcast calcula o porcentual obtido a partir de cada uma das opções apresentadas pelo Termômetro. As respostas individuais dos participantes ficam em sigilo e os jornalistas não têm acesso a elas. A publicação dos resultados é feita nos serviços em tempo real do Estadão/Broadcast às sextas-feiras. Para participar do Termômetro Broadcast Bolsa, envie um email para projecoes.ae@estadao.com.