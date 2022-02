Termômetro Broadcast Bolsa: Mercado está mais otimista sobre o desempenho das ações

Cresceu a percepção positiva do mercado para as ações no curtíssimo prazo, segundo o Termômetro Broadcast Bolsa. Entre os participantes, a expectativa é de alta do Ibovespa para 57,14% ante 35,71% que esperam estabilidade e apenas 7,14% com perspectiva de baixa. Na pesquisa da semana passada, 45,45% acreditavam em ganhos para o índice na atual semana; outros 45,45%, em variação neutra; e 9,09%, em queda.

Leia Também Risco de Rússia invadir a Ucrânia afeta desempenho da Bolsa e do dólar; Nova York cai

A agenda doméstica é fraca nos próximos dias, o que tende a deslocar o olhar do investidor para o ambiente externo. Na quarta-feira, haverá divulgação da ata da última reunião do Comitê Federal de Mercado Aberto (Fomc, em inglês) do Federal Reserve (Fed, o banco central americano), com foco nas pistas dos dirigentes sobre o plano de voo em relação ao iminente ciclo de aperto dos juros americanos. Além disso, o mercado mantém as atenções sobre a crise entre a Rússia e Ucrânia, diante da escalada das tensões.

No Brasil, há expectativa em torno da evolução das propostas para os combustíveis. O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), afirmou que buscará junto ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), um “ponto de convergência” sobre a questão. PECs para zerar impostos federais sobre gasolina, diesel e energia elétrica surgiram no Congresso nas últimas semanas, mas Lira defendeu um projeto que está no Senado, já aprovado pela Câmara, com foco no ICMS, cobrado pelos Estados.

A safra de balanços do quarto trimestre e de 2021 prossegue na semana que vem com expoentes da carteira do Ibovespa como Banco do Brasil, Carrefour, BTG Pactual e Cosan, entre outras.

O Termômetro Broadcast Bolsa tem por objetivo captar o sentimento de operadores, analistas e gestores para o comportamento do Ibovespa na semana seguinte. A ideia é mostrar para o leitor a percepção dos profissionais - e não das instituições financeiras - a partir da resposta para pergunta: Qual o sentimento para o Ibovespa na próxima semana? As alternativas apresentadas são de variação positiva, negativa ou neutra.

A pergunta é enviada às quintas-feiras e as respostas devem ser encaminhadas até as 14h30 da sexta-feira. Após o encerramento do período, o departamento de Dados do Estadão/Broadcast calcula o porcentual obtido a partir de cada uma das opções apresentadas pelo Termômetro. As respostas individuais dos participantes ficam em sigilo e os jornalistas não têm acesso a elas. A publicação dos resultados é feita nos serviços em tempo real do Estadão/Broadcast às sextas-feiras.

Para participar do Termômetro Broadcast Bolsa, envie um email para projecoes.ae@estadao.com.