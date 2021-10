Termômetro Broadcast Bolsa: Mercado mantém otimismo com Ibovespa para próxima semana

O Termômetro Broadcast Bolsa desta sexta-feira traz alterações marginais na percepção do mercado para as ações no curtíssimo prazo, que seguem com tendência bastante otimista. Entre os participantes, 69,23% acreditam que a próxima semana será de ganhos para o Ibovespa e os demais 30,77% preveem estabilidade. Nenhum deles espera baixa. Na pesquisa anterior, as repostas também se dividiam apenas em alta (72,73%) e variação neutra (27,27%). O índice fecha a semana com queda de 0,34%.

O período entre 4 e 8 de outubro tem como destaques na agenda o relatório de emprego norte-americano e, no Brasil, o IPCA do mês passado, ambos referentes a setembro e previstos para sexta-feira. Por aqui, saem ainda ao longo da semana dados da indústria e do varejo referentes a agosto. "Os dados do primeiro mês do trimestre vieram mornos. Esperamos ritmo mais fraco, principalmente na indústria, com a falta de peças e componentes", afirma o Banco Fator, em relatório. Já para o IPCA a previsão do banco é de alta acima de 1%, "passando os 10% em 12 meses".

No Brasil, o mercado continua no aguardo de definições quanto ao Orçamento de 2022, que precisa ser ajustado para definir qual será a fonte de receita do pagamento de R$ 89,1 bilhões em precatórios. Há expectativa também pelo avanço da reforma do Imposto de Renda no Senado pelas eventuais medidas do governo para estancar a alta dos preços dos combustíveis.

O Termômetro Broadcast Bolsa tem por objetivo captar o sentimento de operadores, analistas e gestores para o comportamento do Ibovespa na semana seguinte. A ideia é mostrar para o leitor a percepção dos profissionais - e não das instituições financeiras - a partir da resposta para pergunta: Qual o sentimento para o Ibovespa na próxima semana? As alternativas apresentadas são de variação positiva, negativa ou neutra.

A pergunta é enviada às quintas-feiras e as respostas devem ser encaminhadas até as 14h30 da sexta-feira. Após o encerramento do período, o departamento de Dados do Estadão/Broadcast calcula o porcentual obtido a partir de cada uma das opções apresentadas pelo Termômetro. As respostas individuais dos participantes ficam em sigilo e os jornalistas não têm acesso a elas. A publicação dos resultados é feita nos serviços em tempo real do Estadão/Broadcast às sextas-feiras.

Para participar do Termômetro Broadcast Bolsa, envie um email para projecoes.ae@estadao.com.