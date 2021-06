Termômetro Broadcast Bolsa: Mercado reduz cautela sobre rumo do Ibovespa

O mercado financeiro está mais animado sobre o comportamento das ações no curtíssimo prazo, mostram os números do Termômetro Broadcast Bolsa, que tem por objetivo captar o sentimento de operadores, analistas e gestores para o comportamento do Ibovespa na semana seguinte.

Na pesquisa, a previsão para a semana que vem é de ganhos para o índice para 50% dos participantes e de estabilidade para os outros 50%, sendo que para nenhum deles a Bolsa fechará o período entre 28 de junho a 2 de julho em baixa.

No levantamento anterior, para o mercado nesta semana, 50% esperavam alta; 21,43%, variação neutra; e 28,57%, queda. O Ibovespa registrou perda semanal de 0,90%.

A próxima semana, que marca o fim de junho e do primeiro semestre, tem como destaque na agenda a divulgação do relatório de emprego deste mês nos Estados Unidos, que traz os dados do saldo líquido de vagas, o chamado payroll, na sexta-feira, dia 2. Os números serão importantes para balizar a discussão sobre a retomada da economia e seus impactos sobre a inflação e a política monetária do Federal Reserve (banco central americano).

“A expectativa é de mais um forte resultado de geração de emprego”, avalia a equipe de economistas do Banco Safra, cuja previsão é de criação de 900 mil postos no mês.

No Brasil, saem na semana dados de atividade que fomentarão o debate também aqui sobre o ritmo da retomada em meio à pandemia.

"Depois de uma surpresa positiva com o desempenho do PIB no primeiro trimestre, os dados de maio devem confirmar a percepção de uma economia ainda resiliente no segundo trimestre", avaliam os economistas do Bradesco, lembrando que serão divulgados dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), na segunda, e a Pesquisa Industrial Mensal (PIM), na sexta.