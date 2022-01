Termômetro Broadcast Bolsa: Mercado reduz pessimismo e previsão de queda para Ibovespa recua

O quadro das expectativas do mercado para o desempenho das ações no curtíssimo prazo ficou menos pessimista no Termômetro Broadcast Bolsa desta sexta-feira, 14, em relação à pesquisa da semana passada. Entre os participantes, a percepção de ganho para o Ibovespa na semana que vem manteve-se em 57,14%, enquanto a fatia dos que esperam queda recuou de 28,57% para 14,29%. Para 28,57%%, o índice fechará o período de 17 a 21 de janeiro com variação neutra. No Termômetro anterior, eram 14,29%. Até as 14h30, horário limite para o encaminhamento das respostas, a Bolsa acumulava valorização de 3,51% na semana.

Nos Estados Unidos, a próxima semana começa com feriado em homenagem a Martin Luther King Jr., na segunda-feira, quando não haverá negócios com ações, Treasuries nem petróleo WTI.

Na agenda internacional, o destaque é a bateria de dados da economia da China, que saem já na noite de domingo, 16, entre eles o PIB do quarto trimestre e de 2021, mas também vendas no varejo e produção industrial de dezembro.

No Brasil, o calendário de indicadores econômicos tem como ponto alto o Índice de Atividade Econômica do Banco Central (IBC-Br) de novembro, na segunda, 17, que gera alguma expectativa de melhora nas estimativas para o PIB do quarto trimestre após o volume de serviços e as vendas do varejo naquele mesmo mês terem surpreendido positivamente. "Serviços e comércio foram bem em novembro e o mercado ainda avalia que a velocidade do crescimento da atividade deve desacelerar", afirma, em relatório, o economista-chefe do Haitong Banco de Investimento, Marcos Ross. Outro foco de atenção, acrescenta, são possíveis nomes da equipe econômica dos principais candidatos a presidente e suas respectivas agendas.

A expansão da variante Ômicron tanto aqui quanto no exterior e potenciais impactos nas medidas de restrição de mobilidade ficam no radar.

Na B3, haverá vencimento de opções sobre ações na sexta-feira, 21.

O Termômetro Broadcast Bolsa tem por objetivo captar o sentimento de operadores, analistas e gestores para o comportamento do Ibovespa na semana seguinte. A ideia é mostrar para o leitor a percepção dos profissionais - e não das instituições financeiras - a partir da resposta para pergunta: Qual o sentimento para o Ibovespa na próxima semana? As alternativas apresentadas são de variação positiva, negativa ou neutra.

A pergunta é enviada às quintas-feiras e as respostas devem ser encaminhadas até as 14h30 da sexta-feira. Após o encerramento do período, o departamento de Dados do Broadcast calcula o porcentual obtido a partir de cada uma das opções apresentadas pelo Termômetro. As respostas individuais dos participantes ficam em sigilo e os jornalistas não têm acesso a elas. A publicação dos resultados é feita nos serviços em tempo real do Broadcast às sextas-feiras.

Para participar do Termômetro Broadcast Bolsa, envie um email para projecoes.ae@estadao.com