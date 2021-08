Termômetro Broadcast Bolsa: Mercado reforça otimismo e expectativa de alta supera 80%

O otimismo do mercado financeiro sobre o desempenho das ações no curtíssimo prazo disparou no Termômetro Broadcast Bolsa desta sexta-feira. Entre os participantes, a fatia dos que esperam alta para o Ibovespa na próxima semana saltou quase 40 pontos porcentuais, para 84,62%, de 46,15% na última pesquisa. A estimativa de alta não superava 80% desde a semana entre 12 e 16 de julho. As previsões de queda e de estabilidade têm, cada uma, 7,69% do universo. No Termômetro anterior, para 38,46%, a Bolsa fecharia a presente semana com variação neutra e para 15,38%, em baixa. A Bolsa fecha a semana com ganho de 2,2%.

A agenda da semana que abre setembro e o terceiro trimestre é carregada de eventos e indicadores, com destaque para o PIB brasileiro do segundo trimestre, a ser divulgado pelo IBGE na quarta, 1º de setembro. De Brasília, a expectativa é pela entrega, que tem de ser feita ao Congresso até 31 de agosto pelo Executivo, da Proposta de Lei Orçamentária Anual (PLOA) de 2022, em especial para a solução a ser adotada para resolver a questão dos precatórios. Também pode ocorrer na próxima semana a apresentação do parecer da reforma administrativa pelo relator da matéria na Câmara, deputado Arthur Maia (DEM-BA).

No exterior, as atenções se voltam ao relatório de emprego norte-americano de agosto, que traz além do saldo líquido de vagas (payroll), a taxa de desemprego e informações sobre salários, na sexta-feira.

O Termômetro Broadcast Bolsa tem por objetivo captar o sentimento de operadores, analistas e gestores para o comportamento do Ibovespa na semana seguinte. A ideia é mostrar para o leitor a percepção dos profissionais - e não das instituições financeiras - a partir da resposta para pergunta: Qual o sentimento para o Ibovespa na próxima semana? As alternativas apresentadas são de variação positiva, negativa ou neutra.

A pergunta é enviada às quintas-feiras e as respostas devem ser encaminhadas até as 14h30 da sexta-feira. Após o encerramento do período, o departamento de Dados do Estadão/Broadcast calcula o porcentual obtido a partir de cada uma das opções apresentadas pelo Termômetro. As respostas individuais dos participantes ficam em sigilo e os jornalistas não têm acesso a elas. A publicação dos resultados é feita nos serviços em tempo real do Estadão/Broadcast às sextas-feiras.

Para participar do Termômetro Broadcast Bolsa, envie um email para projecoes.ae@estadao.com.