Termômetro Broadcast Bolsa: Otimismo cresce, e expectativas se dividem entre alta e estabilidade

Cresceu o otimismo com o desempenho das ações no curtíssimo prazo no Termômetro Broadcast Bolsa desta sexta-feira, 3. A expectativa dos participantes se divide entre alta e estabilidade, sem nenhuma resposta apontando queda. Para 64,29%, a próxima semana será de alta e para, 35,71%, de variação neutra para o Ibovespa. Na pesquisa anterior, 54,55% acreditavam que a presente semana seria de ganhos para o índice, contra 36,36% que esperavam estabilidade e 9,09%, queda. Até as 14h30, horário de encerramento do Termômetro, a Bolsa apurava avanço de 2,9% nesta semana.

A próxima semana tem a reunião do Comitê de Política Monetária (Copom), na quarta, 8, como ponto central da agenda doméstica. Na pesquisa realizada pelo Projeções Broadcast, é unânime a expectativa de uma nova alta de 1,5 ponto porcentual da Selic entre as 51 casas participantes. Entre os indicadores, no mesmo dia da decisão do Copom, saem os números das vendas no varejo em outubro. Na sexta, 10, será divulgado o IPCA de novembro. "A Pesquisa Mensal de Comércio (PMC) de outubro sai na quinta-feira. Quarto trimestre não deve começar bem. Veja indústria hoje", afirma o Banco Fator, em relatório assinado pelo economsista-chefe José Francisco de Lima Gonçalves, lembrando ainda que "a semana acaba com o IPCA de novembro acima de 1,0%, vai a 10,90% em 12 meses".

Ainda, as atenções internamente estarão voltadas a Brasília, com o retorno do texto da PEC dos Precatórios à Câmara para nova apreciação dos deputados, uma vez que foi alterado durante a tramitação no Senado. O presidente da Casa, Arthur Lira (PP-AL), disse que as mudanças não devem ser votadas ainda este ano no plenário. No entanto, disse que fará "o máximo esforço" para que os pontos comuns nas duas Casas da proposta sejam promulgados ainda em 2021. Já o relatório do Orçamento de 2022, do senador Hugo Leal (PSD-RJ), deve ser votado na segunda-feira, 6, na Comissão Mista de Orçamento (CMO).

No exterior, a agenda traz dados de inflação na China e nos Estados Unidos, PIB na zona do euro e decisão de política monetária no Japão.

O Termômetro Broadcast Bolsa tem por objetivo captar o sentimento de operadores, analistas e gestores para o comportamento do Ibovespa na semana seguinte. A ideia é mostrar para o leitor a percepção dos profissionais - e não das instituições financeiras - a partir da resposta para pergunta: Qual o sentimento para o Ibovespa na próxima semana? As alternativas apresentadas são de variação positiva, negativa ou neutra.

A pergunta é enviada às quintas-feiras e as respostas devem ser encaminhadas até as 14h30 da sexta-feira. Após o encerramento do período, o departamento de Dados do Broadcast calcula o porcentual obtido a partir de cada uma das opções apresentadas pelo Termômetro. As respostas individuais dos participantes ficam em sigilo e os jornalistas não têm acesso a elas. A publicação dos resultados é feita nos serviços em tempo real do Broadcast às sextas-feiras.