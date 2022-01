Termômetro Broadcast Bolsa: Otimismo para performance do Ibovespa arrefece

O sentimento de otimismo com relação à performance do Ibovespa no curtíssimo prazo arrefeceu de acordo com o Termômetro Broadcast Bolsa desta sexta-feira. Agora, 50% dos entrevistados acreditam em alta do principal indicador do mercado acionário brasileiro ante 69,23% registrados na semana passada. Para os pregões entre os dias 31 de janeiro e 4 de fevereiro uma parcela de 35,71% vê estabilidade ante 15,38% da enquete anterior. Já aqueles que têm expectativa de queda no período somam 14,29%, de 15,38%.

Leia Também Economistas passam a prever Selic mais alta neste ano para controle da inflação

Nesta próxima semana, o Comitê de Política Monetária (Copom) se reúne para definir o novo nível da taxa básica de juros, a Selic. A aposta majoritária dos integrantes do mercado é a de que a taxa deve ser elevada em 1,5 ponto porcentual, para 10,75% ao ano.

O economista-chefe do Banco Fator, José Francisco de Lima Gonçalves, observa que a evolução do cenário externo - com a sinalização de que o Federal Reserve (Fed, o banco central americano) vai iniciar seu ciclo de aumento de juros em março - e da inflação local sugerem que não há espaço para desacelerar o ritmo de alta da Selic.

O Ministério do Trabalho e Emprego apresenta os dados do novo Cadastro de Empregados e Desempregados (Caged), que devem sair na próxima segunda-feira, após divulgação de queda da taxa de desemprego em novembro de 2021 para 11,6%, divulgada na sexta-feira pelo IBGE.

Do ponto de vista geopolítico, seguem no radar as incertezas com relação à invasão militar da Rússia na Ucrânia e as tensões nos discursos dos chefes de Estado, principalmente os Estados Unidos. Isso em meio ao ainda grande número de contaminações por conta da variante Ômicron e seus possíveis impactos nas economias globais.

Ainda no exterior, haverá reunião para definição de política monetária pelo Banco da Inglaterra (BOE) e também do Banco Central Europeu (BCE).

O Termômetro Broadcast Bolsa tem por objetivo captar o sentimento de operadores, analistas e gestores para o comportamento do Ibovespa na semana seguinte. A ideia é mostrar para o leitor a percepção dos profissionais - e não das instituições financeiras - a partir da resposta para pergunta: Qual o sentimento para o Ibovespa na próxima semana? As alternativas apresentadas são de variação positiva, negativa ou neutra.

A pergunta é enviada às quintas-feiras e as respostas devem ser encaminhadas até as 14h30 da sexta-feira. Após o encerramento do período, o departamento de Dados do Estadão/Broadcast calcula o porcentual obtido a partir de cada uma das opções apresentadas pelo Termômetro. As respostas individuais dos participantes ficam em sigilo e os jornalistas não têm acesso a elas. A publicação dos resultados é feita nos serviços em tempo real do Estadão/Broadcast às sextas-feiras.

Para participar do Termômetro Broadcast Bolsa, envie um e-mail para projecoes.ae@estadao.com.