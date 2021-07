Termômetro Broadcast Bolsa: Percepção de alta do Ibovespa dispara quase 40 pontos porcentuais

O otimismo sobre o desempenho das ações no curtíssimo prazo disparou no Termômetro Broadcast desta semana. Entre os participantes, aqueles que acreditam que o período entre 12 e 16 de julho será de alta para o Ibovespa saltou de 46,15% no levantamento anterior para 83,33%, ao mesmo tempo em que a expectativa de baixa caiu de 15,38% para 8,33%. A percepção sobre estabilidade teve recuo ainda maior, passando de 38,46% para 8,33% também. A Bolsa fecha a semana com perda de 1,72%.

A próxima semana tem como destaques na agenda doméstica mais indicadores de atividade que podem ajudar nos cenários sobre o desempenho do PIB no segundo trimestre. Na terça-feira, 13, será divulgada a Pesquisa Mensal de Serviços (PMS) e, na quarta, 14, o Índice de Atividade Econômica do Banco Central (IBC-Br), ambos referentes a maio.

No exterior, o calendário traz índices de inflação ao consumidor e ao produtor nos Estados Unidos, além do Livro Bege do Federal Reserve (Fed, o banco central americano), sumário das condições econômicas que embasa as decisões de política monetária. A semana terá ainda o PIB da China no segundo trimestre e dados do comércio exterior em junho. "O PIB do segundo trimestre deve desacelerar na comparação interanual, com base de comparação mais elevada. O número já reflete a desaceleração da indústria e do comércio em junho, dados que também serão conhecidos na próxima semana", escreveram economistas do Bradesco. A semana contempla, também, decisão sobre juros no Japão.

O Termômetro Broadcast Bolsa tem por objetivo captar o sentimento de operadores, analistas e gestores para o comportamento do Ibovespa na semana seguinte. A ideia é mostrar para o leitor a percepção dos profissionais - e não das instituições financeiras - a partir da resposta para pergunta: Qual o sentimento para o Ibovespa na próxima semana? As alternativas apresentadas são de variação positiva, negativa ou neutra.

A pergunta é enviada às quintas-feiras e as respostas devem ser encaminhadas até as 14h30 da sexta-feira. Após o encerramento do período, o departamento de Dados do Estadão/Broadcast calcula o porcentual obtido a partir de cada uma das opções apresentadas pelo Termômetro. As respostas individuais dos participantes ficam em sigilo e os jornalistas não têm acesso a elas.

A publicação dos resultados é feita nos serviços em tempo real do Estadão/Broadcast às sextas-feiras. Excepcionalmente nesta semana, em função do feriado em São Paulo, amanhã, os números foram divulgados hoje. Para participar do Termômetro Broadcast Bolsa, envie um email para projecoes.ae@estadao.com.