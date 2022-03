Termômetro Broadcast Bolsa traz poucas alterações no quadro de expectativas para o Ibovespa

O Termômetro Broadcast Bolsa desta sexta-feira traz poucas alterações nas expectativas do mercado para as ações no curtíssimo prazo. Entre os participantes, a previsão de ganhos para o Ibovespa na próxima semana, que na pesquisa anterior tinha fatia de 46,15%, oscilou para baixo, a 42,86%. Para outros 42,86%, o período entre 14 e 18 de março será de estabilidade e para 14,29%, de queda, ante 38,46% e 15,38%, respectivamente, no último Termômetro.

A próxima semana traz como destaque na agenda reuniões de política monetária no Brasil e no exterior. Na quarta-feira, o Comitê de Política Monetária (Copom) decide sobre a Selic, atualmente em 10,75%. A maioria das estimativas coletadas pelo Projeções Broadcast são de elevação de 1 ponto porcentual. "Além do anúncio da taxa de juros e a sinalização dos próximos passos, indicadores relativos ao setor de serviços e dados do mercado de trabalho devem dar o tom da atividade econômica de janeiro", disseram os economistas do Bradesco, em referência à Pesquisa Mensal de Serviços (PMS) e à Pnad Contínua.

Também na quarta-feira, o Comitê Federal de Mercado Aberto (Fomc, em inglês) anuncia sua decisão de política monetária. A expectativa é de início do ciclo de alta dos juros, hoje na faixa entre zero e 0,25%, com uma dose de 25 pontos-base. Para UBS, o Fed provavelmente vai apertar sua política monetária, mesmo com risco de os elevados preços das commodities frearem a economia. "Desta vez, a diferença é que as expectativas de inflação estão ameaçando subir além dos níveis de conforto do Fed", dizem estrategistas do banco.

Outros bancos centrais que terão reunião de política monetária são o Banco da Inglaterra, na quinta, e o do Japão, na sexta.

Ainda no exterior, as atenções seguem voltadas ao noticiário da guerra no leste europeu, em especial às negociações para um possível acordo de cessar-fogo. Na próxima semana, há expectativa ainda sobre se a Rússia conseguirá pagar os US$ 117 milhões em juros de dois títulos de dívida (bonds) que juntos somam US$ 4,5 bilhões.

O Termômetro Broadcast Bolsa tem por objetivo captar o sentimento de operadores, analistas e gestores para o comportamento do Ibovespa na semana seguinte. A ideia é mostrar para o leitor a percepção dos profissionais - e não das instituições financeiras - a partir da resposta para pergunta: Qual o sentimento para o Ibovespa na próxima semana? As alternativas apresentadas são de variação positiva, negativa ou neutra.

A pergunta é enviada às quintas-feiras e as respostas devem ser encaminhadas até as 14h30 da sexta-feira. Após o encerramento do período, o departamento de Dados do Broadcast calcula o porcentual obtido a partir de cada uma das opções apresentadas pelo Termômetro. As respostas individuais dos participantes ficam em sigilo e os jornalistas não têm acesso a elas. A publicação dos resultados é feita nos serviços em tempo real do Broadcast às sextas-feiras.