Termômetro Broadcast Bolsa: Previsão de alta sobe ao maior nível desde a 2ª semana de novembro

O mercado financeiro ampliou a percepção positiva para o desempenho das ações no curtíssimo prazo no Termômetro Broadcast Bolsa desta sexta-feira. Entre os participantes, 66,67% disseram esperar alta para o Ibovespa na próxima semana - maior nível desde a segunda semana de novembro (70,00%), ante apenas 6,67% que veem perdas. Os que acreditam em estabilidade representam 26,67%. No levantamento anterior, para 50,00% a Bolsa fecharia a atual semana com ganhos; para 33,33%, com queda; e para 16,67%, com variação neutra.

A semana do Natal é mais curta para os mercados, mas a agenda de indicadores e eventos ainda é relevante. No Brasil, o destaque é a divulgação do IPCA-15 de dezembro, na quinta-feira, 23, mesmo dia em que nos Estados Unidos serão conhecidos os dados da renda pessoal e gastos com consumo, cujo índice de preços (PCE, na sigla em inglês) pode levar a ajustes nas expectativas do mercado sobre o ciclo de alta de juros nos Estados Unidos em 2022.

O Termômetro Broadcast Bolsa tem por objetivo captar o sentimento de operadores, analistas e gestores para o comportamento do Ibovespa na semana seguinte. A ideia é mostrar para o leitor a percepção dos profissionais - e não das instituições financeiras - a partir da resposta para pergunta: Qual o sentimento para o Ibovespa na próxima semana? As alternativas apresentadas são de variação positiva, negativa ou neutra.

A pergunta é enviada às quintas-feiras e as respostas devem ser encaminhadas até as 14h30 da sexta-feira. Após o encerramento do período, o departamento de Dados do Estadão/Broadcast calcula o porcentual obtido a partir de cada uma das opções apresentadas pelo Termômetro. As respostas individuais dos participantes ficam em sigilo e os jornalistas não têm acesso a elas. A publicação dos resultados é feita nos serviços em tempo real do Estadão/Broadcast às sextas-feiras.

Em função das festas de fim de ano, o Termômetro Broadcast Bolsa estará suspenso nas próximas duas semanas, retornando na segunda semana de janeiro de 2022.

Para participar do Termômetro Broadcast Bolsa, envie um email para projecoes.ae@estadao.com