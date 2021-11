Termômetro Broadcast Bolsa: Previsão de alta volta a ser amplamente majoritária

A expectativa de alta para as ações no curtíssimo prazo voltou a ser amplamente majoritária no Termômetro Broadcast Bolsa. Entre os participantes, a previsão de que a próxima semana será de ganhos para o Ibovespa teve 70% dos votos, contra 20% dos que esperam estabilidade e 10%, queda. Na pesquisa anterior, o quadro estava mais equilibrado, com 30% acreditando em alta para a atual semana; 40%, em variação neutra; e 30%, em perdas. Até as 14h30, horário em que se encerram as contribuições para o Termômetro, a Bolsa acumulava avanço de 0,86% nesta semana.

Leia Também Entenda a PEC dos precatórios e por que ela é tão polêmica

A principal expectativa do mercado para o período entre 8 e 12 de novembro é a tramitação da PEC dos Precatórios, aprovada em primeiro turno na Câmara na madrugada de quinta-feira, 4. Segundo o presidente da Casa, Arthur Lira (PP-AL), a ideia é votar os destaques do texto e também a proposta em segundo turno na terça-feira (9).

Na agenda macroeconômica, o destaque é o IPCA de outubro, na quarta, 10. Na quinta e na sexta, o IBGE volta à cena para divulgar, respectivamente, a Pesquisa Mensal de Comércio (PMC) e a Pesquisa Mensal de Serviços (PMS), referentes a setembro. Os levantamentos serão importantes para ajudar os economistas a fecharem suas previsões para o PIB do terceiro trimestre.

"A PMC deve vir no vermelho na margem e em 12 meses. Os serviços devem ter continuado em alta, a taxas cadentes, hoje perto de zero. Devem confirmar proximidade de queda do Produto Interno Bruto", avalia o economista-chefe do Banco Fator, José Francisco de Lima Gonçalves.

O mercado acompanhará ainda a sequência da temporada de balanços do terceiro trimestre. Na semana que vem, entre as companhias presentes na carteira teórica do Ibovespa, publicam seus números Eletrobras, Azul, Via, Magazine Luiza, B3, Lojas Americanas, CVC e Cosan.

O Termômetro Broadcast Bolsa tem por objetivo captar o sentimento de operadores, analistas e gestores para o comportamento do Ibovespa na semana seguinte. A ideia é mostrar para o leitor a percepção dos profissionais - e não das instituições financeiras - a partir da resposta para pergunta: Qual o sentimento para o Ibovespa na próxima semana? As alternativas apresentadas são de variação positiva, negativa ou neutra.

A pergunta é enviada às quintas-feiras e as respostas devem ser encaminhadas até as 14h30 da sexta-feira. Após o encerramento do período, o departamento de Dados do Broadcast calcula o porcentual obtido a partir de cada uma das opções apresentadas pelo Termômetro. As respostas individuais dos participantes ficam em sigilo e os jornalistas não têm acesso a elas. A publicação dos resultados é feita nos serviços em tempo real do Broadcast às sextas-feiras.