Termômetro Broadcast Bolsa: Previsão de estabilidade para Ibovespa é majoritária

O otimismo sobre o desempenho das ações para o curtíssimo prazo perdeu espaço no Termômetro Broadcast Bolsa desta sexta-feira, 19. A maioria dos participantes (45,45%) prevê que a próxima semana será de variação neutra para o Ibovespa, ante 36,36% que esperam alta e 18,18% que preveem queda. Na pesquisa anterior, 60,00% esperavam ganhos para a Bolsa nesta semana; 20,00%, baixa; e outros 20,00%, estabilidade. Até as 14h30, horário limite para o encaminhamento das respostas, o principal índice da B3 tinha perda de 2,51% na semana.

A agenda da próxima semana é carregada de eventos e indicadores no Brasil e no exterior. Lá fora, os destaques estão na quarta-feira, 24, com a divulgação da ata do Federal Reserve e do PIB dos Estados Unidos no terceiro trimestre, além do índice de Preços de Gastos com Consumo (PCE, em inglês) americano de outubro. Na quinta-feira, 25, os mercados não funcionam em Wall Street em razão do Dia de Ação de Graças, com operação parcial na sexta, a chamada Black Friday.

Na Europa, serão conhecidos índices de gerentes de compra (PMI, em inglês) de vários países e também na zona do euro. Além disso, o mercado seguirá monitorando a expansão da mais recente onda da pandemia no continente e possíveis novos anúncios de lockdown em nações da região, como fez hoje a Áustria.

"Diante das preocupações vindas do aumento de casos de Covid na Europa, será importante observar se os índices PMI vão indicar perda de tração na economia", afirma o Bradesco, em relatório.

No Brasil, o IBGE divulga o IPCA-15 de novembro na quinta-feira, 25, dia também em que o Banco Central publica a Nota do Setor Externo referente a outubro. Na sexta, 26, são esperados os números do Caged de outubro e a definição da bandeira tarifária que vai vigorar em dezembro, pela Aneel.

O Termômetro Broadcast Bolsa tem por objetivo captar o sentimento de operadores, analistas e gestores para o comportamento do Ibovespa na semana seguinte. A ideia é mostrar para o leitor a percepção dos profissionais - e não das instituições financeiras - a partir da resposta para pergunta: Qual o sentimento para o Ibovespa na próxima semana? As alternativas apresentadas são de variação positiva, negativa ou neutra.

A pergunta é enviada às quintas-feiras e as respostas devem ser encaminhadas até as 14h30 da sexta-feira. Após o encerramento do período, o departamento de Dados do Broadcast calcula o porcentual obtido a partir de cada uma das opções apresentadas pelo Termômetro. As respostas individuais dos participantes ficam em sigilo e os jornalistas não têm acesso a elas. A publicação dos resultados é feita nos serviços em tempo real do Broadcast às sextas-feiras.