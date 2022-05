Termômetro Broadcast Bolsa: Expectativa de alta para Ibovespa mostra leve avanço 

O Termômetro Broadcast Bolsa desta sexta-feira traz poucas mudanças nas expectativas do mercado para o desempenho das ações no curtíssimo prazo, com leve aumento do otimismo. Entre os participantes, a maioria de 64,29% acredita que a próxima semana será de ganhos para o Ibovespa, contra 21,43% que preveem estabilidade e 14,29%, queda. No levantamento anterior, 60,00% esperavam valorização do índice na atual semana; 26,67%, variação neutra; e 13,33%, baixa.

O período que marca o fim de maio e o começo de junho tem como destaque na agenda doméstica o resultado do PIB do primeiro trimestre, que o IBGE informa na quinta-feira, 2. "Nossa estimativa é de aceleração do crescimento, na esteira do bom desempenho do consumo das famílias, que tem sido favorecido pela recuperação do mercado de trabalho e estímulos fiscais de programas sociais", avaliam os economistas do Citi, que projetam alta de 0,6% do PIB ante o último trimestre de 2021. Na sexta, 3, o IBGE volta à cena com a Pesquisa Industrial Mensal (PIM), de abril.

No exterior, a semana será mais curta para os mercados em Wall Street. Na segunda-feira, 30, não haverá negócios em razão do Memorial Day. O ponto alto do calendário econômico é o relatório de emprego nos Estados Unidos, referente a maio, na sexta. O documento servirá de termômetro tanto sobre o pulso da atividade, via saldo líquido de vagas, quanto da inflação, por meio do comportamento dos salários. "A divulgação desses indicadores ganha ainda mais relevância depois de o Fed ter condicionado suas decisões de política monetária ao desempenho dos dados correntes", comentam os economistas do Bradesco.

O Termômetro Broadcast Bolsa tem por objetivo captar o sentimento de operadores, analistas e gestores para o comportamento do Ibovespa na semana seguinte. A ideia é mostrar para o leitor a percepção dos profissionais - e não das instituições financeiras - a partir da resposta para pergunta: Qual o sentimento para o Ibovespa na próxima semana? As alternativas apresentadas são de variação positiva, negativa ou neutra.

A pergunta é enviada às quintas-feiras e as respostas devem ser encaminhadas até as 14h30 da sexta-feira. Após o encerramento do período, o departamento de Dados do Broadcast calcula o porcentual obtido a partir de cada uma das opções apresentadas pelo Termômetro. As respostas individuais dos participantes ficam em sigilo e os jornalistas não têm acesso a elas. A publicação dos resultados é feita nos serviços em tempo real do Broadcast às sextas-feiras.