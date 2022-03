Top Picks: Alta dos juros estava prevista e afeta pouco os ativos dependentes de crédito

A elevação dos juros simultaneamente no Brasil e nos EUA, decidida nesta semana pelas autoridades monetárias dos dois países, tem potencial para agravar a situação de empresas dependentes de crédito, mas, segundo analistas, ao menos parte desse aumento dos juros já era esperado.

Enquanto que o Federal Reserve (Fed, o banco central americano) promoveu a primeira alta desde 2018 e ao mesmo tempo surpreendeu o mercado sinalizando com a possibilidade de mais seis aumentos este ano, no Brasil, o Banco Central levou à taxa Selic a 11,75% e deixou clara a intenção de aumentar mais um ponto na próxima reunião, em maio.

Leia Também BC eleva taxa básica de juros a 11,75% e indica mais altas para tentar conter a inflação

Empresas varejistas e de construção, cujo desempenho de vendas tem forte correlação com condições de financiamento, são as principais afetadas. Mas as companhias que precisam de capital para crescer acabam sendo igualmente prejudicadas, como as de tecnologia.

No primeiro momento, os papéis desses setores não parecem ter sentido o baque. A razão é que no Brasil, apesar da previsão de novos aumentos, a leitura é que o ciclo de alta da taxa Selic pode estar perto do fim, o que daria fôlego e previsibilidade aos negócios. Além disso, a curva dos juros futuros nos dias seguintes se manteve comportada, em razão de sinais diversos de que a inflação talvez não suba tanto quanto o esperado.

Há ainda um fator adicional. As elevações já estavam parcialmente precificadas e vieram dentro do previsto, conforme Alvaro Bandeira, economista-chefe do Modalmais. Segundo ele, a maior diferença fica por conta apenas de processos mais longos de ajustes pelos bancos centrais. "As empresas já deveriam ter se preparado para tal e muitas assim o fizeram, reduzindo a alavancagem", afirma.

O analista da Guide Investimentos, Rodrigo Crespi, vai na mesma linha e acrescenta que o Brasil está à frente dos países desenvolvidos com relação ao patamar dos juros e por isso pode estar mais próximo do fim do ciclo contracionista. Isso significa que os ativos mais sensíveis à variação das taxas estão mais precificados e podem ter uma relativa recuperação no médio prazo.

Bandeira destaca que as empresas muito endividadas claramente vão sentir mais os impactos financeiros. Mas também nesse caso investidores e gestores já devem ter considerado esse fator em seus cálculos de preço dos ativos e na seleção deles.

Além disso, o economista-chefe do Modalmais alerta que é preciso verificar o motivo do endividamento das empresas. Se houve fusões ou aquisições, por exemplo, há chances de captura de sinergias nos próximos anos, melhorando sua estrutura de custos. "Convém avaliar o risco de forma individual", frisa.

Com relação às recomendações para a próxima semana, a Ativa Investimentos manteve em sua carteira de Top Picks apenas Magazine Luiza ON e retirou Bradesco PN, Eletrobras PNB, Petrorio ON e MRV ON, colocando no lugar BRF ON, Grupo Soma ON, Inter Unit e Petrobras PN.

O BB Investimentos tirou Carrefour ON, Copel PNB e SLC Agrícola ON e colocou no lugar Equatorial Energia ON, Klabin Unit e Unipar PNB. Bradespar PN e Taesa Unit permaneceram.

A Elite Investimentos deixou na carteira Cemig PN, Marfrig ON, PetroRio ON e Vale ON e trocou apenas Gerdau PN por Movida ON.

O My Cap fez duas alterações. CSN ON e Direcional ON entraram no lugar de Gerdau PN e Marcopolo PN. Ficaram Rede D'Or ON, Transmissão Paulista PN e Wiz ON.

A Órama optou por retirar Bradespar PN e CPFL ON colocando no lugar Cielo ON e EDP Brasi ON. Permaneceram BrasilAgro ON, Taesa Unit e Telefônica Brasil ON.

A Terra investimentos trocou apenas Cemig PN por Weg ON e manteve Bradesco PN, Dexco ON, Natura ON e Usiminas PNA.

A XP Investimentos retirou Suzano ON e Weg ON colocando no lugar Marfrig ON e Vale ON. Deixou Bradesco PN, Copel PNB e Petrobras PN.