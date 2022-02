Top Picks: Analistas veem boas perspectivas para empresas de papel e celulose

As empresas de papel e celulose Klabin e Suzano divulgaram nesta semana resultados referentes ao quarto trimestre de 2021 que, de modo geral, foram bem recebidos pelo mercado. As companhias mostraram uma boa evolução do Ebitda (lucros antes de juros, impostos, depreciação e amortização) na comparação com o quarto trimestre de 2020, de 60% no caso da Suzano e de 44% no caso da Klabin, apesar de o lucro líquido ter recuado, 61% e 21%, respectivamente. O câmbio contribuiu para os resultados, que foram positivos tanto para o segmento de papel como de celulose, mesmo com o aumento no custo com combustíveis, insumos químicos e compra de madeira.

As expectativas dos analistas é que o cenário continue favorável às empresas nos próximos meses, pois elas aparentam estar preparadas para entregar bons resultados.

Um dos principais catalisadores que pode impactar o setor é o preço da celulose no mercado internacional, afirma Ricardo Perreti, da Santander Corretora. Se a tendência de alta permanecer, continuará beneficiando a valorização das ações de ambas. Ele observa que a variação do câmbio também é um fator relevante. Se o dólar cair, o retorno com as exportações da commodity recua e reduz os ganhos. "Mas, em linhas gerais, seguimos antevendo um cenário construtivo para preços de celulose e câmbio, o que nos faz manter o otimismo com Suzano e Klabin para o primeiro trimestre", diz.

Rodrigo Crespi, analista da Guide Investimentos, vê como sinais positivos, no caso da Klabin, a demanda crescente para os preços de kraftliner, principalmente na Europa, e aumento da produção no Projeto Puma II. Para Suzano, a casa também espera que o preço da celulose continue a se recuperar na China e, na Europa, mantenha-se em patamar elevado, ao mesmo tempo em que a companhia deve conseguir diminuir sua alavancagem financeira.

O Inter destaca que as empresas têm mostrado fundamentos sólidos, apoiados pelos aumentos de preços recentes e pela demanda resiliente. A analista-chefe do Inter Research, Gabriela Joubert, acredita que as companhias ainda vão lidar com pressões de custos e inflação ao longo do primeiro semestre do ano, mas esses fatores tendem a arrefecer a partir do terceiro trimestre.

Na mesma linha, o economista-chefe do Modalmais, Álvaro Bandeira, afirma que são boas as expectativas para o setor e, assim como outras exportadoras de commodities, podem ser consideradas boas alternativas de investimento e diversificação para 2022.

