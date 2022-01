Top Picks: Desafios para construtoras persistem em 2022, apesar de alta no 4º trimestre

As construtoras com ações em Bolsa divulgaram nos últimos dias resultados preliminares referentes ao quarto trimestre do ano passado. O setor é um dos mais prejudicados pelo cenário macroeconômico crítico, sobretudo com a alta dos juros, que encarece os financiamentos, e que deve persistir nos próximos meses.

Os números, de acordo com analistas consultados pelo Estadão/Broadcast, indicaram desempenhos distintos entre as empresas. De modo geral, aquelas com empreendimentos vinculados ao Programa Casa Verde e Amarela (PCVA), voltados à baixa renda, mostraram resiliência, com resultados operacionais bons, ao passo que os negócios voltados à média renda tiveram desempenho razoável no trimestre, mas já registram desaceleração na velocidade de vendas.

O analista do Inter, Gustavo Caetano, destacou que houve também algumas surpresas positivas. Enquanto as vendas líquidas vieram em linha com as expectativas do banco, o volume de lançamentos ficou um pouco acima do esperado, o que revela o apetite das construtoras na execução do seu pipeline de empreendimentos.

Para Rodrigo Crespi, analista da Guide Investimentos, os números operacionais vieram sólidos em comparação ao histórico do setor e ficaram dentro das expectativas, sendo que as companhias focadas em segmentos de média e alta renda parecem ter sofrido menos com o aumento do custo de construção.

Ele observa que, nos últimos dois trimestres, grande parte do setor acelerou a aquisição de insumos para construção, como terrenos, diante da expectativa de reajuste de preços, a fim de garantir as margens em 2022. Sem esse fator, os resultados poderiam vir ainda melhores.

Os analistas avaliam que o cenário macroeconômico ainda é desafiador nos próximos meses, o que deve fazer com que as construtoras sejam mais cautelosas com relação aos lançamentos. Para Caetano, do Inter, as empresas devem apresentar um desempenho operacional marginalmente estável no primeiro trimestre e melhora nos demais exercícios, a depender do comportamento da curva de juros.

Já Pedro Galdi, da Mirae Asset, afirma que a inflação e os juros altos ainda vão continuar afastando o tomador de financiamento imobiliário. Simultaneamente, o setor deve seguir penalizado pelo aumento dos preços de materiais de construção e da mão de obra. "Será um ano difícil para as empresas", prevê.

"Aquelas com diversificação geográfica, exposição a localidades com menor concorrência, boa navegabilidade entre as diferentes faixas de renda e portfólio diversificado tendem a se destacar entre as pares do setor", acrescenta Ricardo Peretti, estrategista de ações da Santander Corretora.

Com relação às recomendações para a próxima semana, a Ativa Investimentos substituiu duas ações em sua carteira de Top Picks. Saíram: Bradesco PN e BRF ON e entraram Minerva ON e Weg ON. Foram mantidas Ambev ON, Magazine Luíza ON e BB Seguridade ON.

O BB trocou todas as ações. Entraram Americanas SA ON, BR Malls ON, CCR ON, Localiza ON e Taesa Unit no lugar de BRF ON, Dexco ON, Hermes Pardini ON, Petrobras ON e SLC Agrícola ON.

O Daycoval fez duas modificações, com saídas de Hapvida ON e Eztec On para entradas de Equatorial ON e Suzano ON. Continuam Banco do Brasil ON, B3 ON e CSN ON.

O MyCap decidiu trocar três ações: saíram Equatorial ON, Log In ON e Banrisul PNB e entraram Lojas Renner ON, Marfrig ON e Banco ABC Brasil PN. Ficaram Dexco PN e Ânima ON.

Da carteira da Órama, saíram BRF ON, Klabin Unit e Unipar PNB e entraram Copel PNB, Taesa Unit e CCR ON. JBS ON e Petrorio ON permaneceram. A Terra retirou BR Malls ON e PetroRio ON e colocou Klabin Unit e Usiminas PNA. Ficaram B3 ON, Bradesco PN e Cyrela ON.