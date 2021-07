Top Picks: Inflação e covid afetam ações na Bolsa, mas commodities ainda são as preferidas

A Bolsa pode apresentar maior volatilidade em agosto, com investidores de olho em nova alta da inflação e nos impactos da disseminação da variante Delta da covid-19 no cenário de recuperação econômica. Em julho, investidores estrangeiros retiraram cerca de R$ 7 bilhões da B3. Nesse contexto, analistas continuam a recomendar ações ligadas ao setor de commodities, aquecido pela demanda do mercado internacional.

O Santander acredita que, mesmo com os efeitos da pandemia do coronavírus, a Vale está bem posicionada dentro da indústria global de minério de ferro, sua divisão mais importante.

"Esperamos que a demanda por minério de ferro de alta qualidade continue elevada no curto prazo, em decorrência de medidas de estímulos econômicos adotados na China, como a priorização de obras de infraestrutura", afirma Luiz Adolfo Schiller, analista do banco. Ele também menciona a Petrobras como nome forte, em função da capacidade de produção e exploração da empresa.

Para o analista da Terra Investimentos, Regis Chinchila, os papéis que irão se destacar serão os de empresas produtoras de metais e alimentos. Ele aponta como nomes preferidos Vale, Gerdau e JBS. Porém, a casa também aposta no setor de varejo ao longo do mês.

"Acreditamos no cenário de recuperação da atividade da economia brasileira, influenciado pelo avanço da vacinação e diminuição das restrições em vários Estados. Os setores ligados ao comércio e varejo de uma forma geral tendem a performar melhor no mês. Entre as empresas, os destaques desse vetor são Magazine Luiza, Via Varejo, BR Malls e Multiplan", afirma.

Outro setor que chama a atenção é o bancário, que conquistou diversos lugares nas carteiras de corretoras, tanto semanais quanto mensais. O otimismo combina fatores como menor volume esperado de provisões, crescimento da carteira de crédito, inadimplência sob controle e o mercado de capitais aquecido, no contexto do ciclo de alta de juros.

Entre as alterações em carteiras, a Ágora trocou todas as Top Picks de sua carteira. Entraram BTG Pactual Unit, Méliuz ON, Simpar ON, Lojas Renner ON e Taesa Unit. E saíram Assaí ON, BR Distribuidora ON, Natura ON, Simpar ON e Weg ON. A Ativa fez duas mudanças ao adicionar Porto Seguro ON e Weg ON e excluir BTG Pactual Unit e Localiza ON.

O Daycoval retirou Ômega ON, Petrobras PN, Suzano ON e Weg ON, para colocar no lugar Lojas Americanas PN, Natura ON, Raia Drogasil ON e Vale ON. A Elite Investimentos retirou Alpargatas PN, M. Dias Branco e Locaweb ON, enquanto inseriu Inter PN, Intelbras ON e Gerdau PN. A Guide renovou a carteira com a entrada de Banco Pan PN e Movida ON e a exclusão de Arezzo ON e Tegma ON.

Já o Modalmais deixou apenas o iShares S&P 500 seleção e retirou Braskem PN, Petrobras PN, Vale ON e Via Varejo ON. No lugar, colocou Itaú PN, JBS ON, JHSF ON e Usiminas PNA. A Mirae Asset fez uma alteração: inseriu Santos Brasil ON e excluiu Usiminas PNA. A MyCap decidiu retirar BB Seguridade ON e Santos Brasil ON, colocando no lugar Eternit ON e Irani ON.

A Órama fez apenas uma substituição para a semana, tirando Lojas Quero-Quero ON e colocando Itaú PN. A XP decidiu retirar JBS ON e Transmissão Paulista PN, colocando no lugar Bradesco PN e Petrobras PN. Permaneceram BR Malls ON, Cemig PN e Gerdau PN. Veja a lista: