Top Picks: Novos nomes para conselho da Petrobras geram desconforto no mercado 

A renovação do Conselho de Administração da Petrobras surpreendeu negativamente o mercado na última quinta-feira, 8, já que a nova composição indica que o colegiado terá uma equipe mais política do que técnica, ao contrário do que ocorreu nas outras trocas de comando da empresa. Embora analistas defendam que os fundamentos da empresa continuam preservados, eles esperam menos reajustes até o fim do ano.

A notícia pesou no desempenho da estatal na Bolsa: por volta de 15h, os papéis PN da empresa recuavam 2,0% e os ON cediam 1,89%.

"Esperávamos a manutenção de mais nomes (do atual Conselho). Trata-se de uma lista mais política do que técnica, nomes mais de Centro, alinhados à corrente de pensamento atual do controlador (governo)", avalia Ilan Arbetman, analista da Ativa Investimentos.

Incômodo para o mercado

O BTG Pactual aponta que a nova lista de nomes pode ser um sinal de que mudanças mais profundas possam ocorrer na empresa, ainda que não haja alterações na política de preços.

"Para nós, apenas o fato de o governo estar indicando seis nomes que não fazem parte do Conselho atualmente (incluindo um novo presidente), corrobora nossa visão de que mudanças mais profundas podem estar em andamento", dizem Pedro Soares e Thiago Duarte, analistas do banco.

O que mais chamou a atenção do mercado foi o fato de a União ter indicado nomes fora do mercado de petróleo e mais próximos da equipe econômica e do ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira (PP-PI).

"Esperamos que o ruído político em torno da sua política de preços permaneça vivo pelo menos até outubro, o que pode tornar mais difícil para os investidores prever quais serão os próximos (se houver) movimentos de preços dos combustíveis", sinaliza o BTG.

Em relação ao desempenho das ações, os analistas apontam que a incerteza impede que os papéis da estatal negociem totalmente em linha com os fundamentos da companhia. O BTG, por exemplo, prefere apostar nas petroleiras menores, para aproveitar a alta valorização do petróleo no mercado internacional.

Provável manutenção da defasagem de preços

"Tem que ficar de olho no preço do petróleo e no câmbio porque está claro o incômodo do governo com a forma como os preços estão afetando a economia e ele quer ter um controle maior sobre isso. Não vejo nenhuma sinalização de ruptura, não há espaço para isso, mas o governo vai fazer de tudo para evitar novos aumentos", previu. "A tendência é de que os preços (dos combustíveis) fiquem defasados até o final do ano", conclui Arbetman, da Ativa Investimentos.

