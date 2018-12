Unidas compra NTC de olho no agronegócio

A empresa de locação de veículos Unidas anunciou ontem a compra da NTC Serviços, empresa especializada em gestão de frotas para empresas do agronegócio no interior paulista. Pelo acordo entre as companhias, a Unidas acertou a compra de 55,55% do capital da NTC, por R$ 50 milhões. Concluída a compra, a NTC adotará o nome fantasia Unidas Agro. Haverá ainda incorporação das demais ações da NTC pela Unidas.

Fundada em 1995 e com sede administrativa em Belo Horizonte, a NTC tem uma frota de cerca de 4,5 mil veículos e cinco pontos de atendimento, todos na região de Ribeirão Preto (SP). A empresa fechou o período de 12 meses até 30 de junho, com receita líquida aproximada de R$ 127,1 milhões, ou 4,1% do faturamento anual da Unidas, segundo comunicado.

“A operação permitirá que a companhia tenha um incremento em suas atuais plataformas para atendimento aos seus clientes, por meio da ampliação da frota e de pontos físicos de atendimentos aos clientes, bem como assuma um novo posicionamento no segmento do agronegócio”, afirmou a Unidas.