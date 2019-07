WeWork quer encher o caixa com US$ 4 bi, antes de abrir capital

A empresa de escritórios compartilhados WeWork está buscando captar US$ 3 bilhões a US$ 4 bilhões em dívida antes de abrir capital, disse uma pessoa familiarizada com o assunto no domingo. A medida é destinada a aumentar a confiança dos investidores na empresa.

A dívida potencial ressalta até que ponto as decepcionantes estreias no mercado da Uber e da Lyft incitaram outras startups deficitárias com altas avaliações buscando ir a público a reavaliar seus planos.

A Uber e a Lyft tornaram-se públicas no início deste ano com grandes expectativas, mas ambas enfrentaram críticas de investidores sobre suas perdas acentuadas e falta de um cronograma para atingir a lucratividade. Também deficitária, a WeWork tem enfrentado questões sobre a sustentabilidade de seu modelo de negócios, que é baseado em contratos de receita de curto prazo e passivos de empréstimos de longo prazo.

Uma emissão substancial de dívida poderia permitir que ela se apresentasse a potenciais investidores a abertura de capital, como tendo financiamento suficiente para se tornar lucrativa. O dinheiro arrecadado através da oferta de dívida, que será separada dos fundos que a WeWork receberia na ida à Bolsa, poderia crescer até US$ 10 bilhões nos próximos anos, disse a fonte, alertando que ainda não há certeza de que a oferta se acontecerá. Representantes da WeWork se recusaram a comentar.