15 webcams incríveis para melhorar suas transmissões online

Ninguém merece participar de uma reunião online e aparecer para todo mundo com uma imagem ruim, desfocada e com baixa resolução. Seja em encontros de trabalho ou em bate-papo com amigos, é essencial aparecer bem no vídeo, da forma mais nítida possível. E por isso ter uma boa webcam é fundamental, já que muitas vezes as que vêm incluídas em notebooks não dão conta do recado.

Como as opções disponíveis são muito variadas, selecionados 15 modelos com preços que variam de R$ 85 a R$ 2.099, para atender a todas as necessidades. Para facilitar, comparamos os tipos de conexão e de resolução de imagem, além de incluir tipos de microfones ou possibilidade ou não de zoom.

15 modelos bem avaliados de webcams

1 - Webcam Baoblaze Preço: R$ 85

Zoom: não

Conexão: USB

Microfone: integrado

Resolução de imagem: HD 1080P

2 - Webcam Honorall

Preço: R$ 89,90

Zoom: não

Conexão: USB

Microfone: integrado

Resolução de imagem: HD 1080p

3 - Webcam Blusea

Preço: R$ 102,99

Zoom: não

Conexão: USB

Microfone: integrado

Resolução de imagem: HD 1080p

4 - Eqoba Webcam

Preço: R$ 168

Zoom: não

Conexão: USB

Microfone: integrado

Resolução de imagem: HD 1080p

5 - Webcam Eocean

Preço: R$ 169

Zoom: sim

Conexão: USB

Microfone: possui redução de ruído

Resolução de imagem: HD 1080P

6 - Webcam Eqoba AT08

Preço: R$ 169

Zoom: não

Conexão: USB

Microfone: integrado

Resolução de imagem: HD 1080p

7 - Webcam com microfone FRIEET

Preço: R$ 199

Zoom: não

Conexão: USB

Microfone: possui redução de ruído duplo

Resolução de imagem: HD 1080P

8 - Webcam Webookers WB

Preço: R$ 199,99

Zoom: não

Conexão: USB

Microfone: possui redução de ruído

Resolução de imagem: HD 1080p

9 - Webcam Logitech C270

Preço: R$ 337,50

Zoom: não

Conexão: USB

Microfone: possui redução de ruído

Resolução de imagem: HD 720P

10 - Webcam C920

Preço: R$ 548

Zoom: não

Conexão: USB

Microfone: integrado

Resolução de imagem: HD 1080p

11 - Webcam HD Logitech C525

Preço: R$ 562,69

Zoom: não

Conexão: bateria 1 AA

Microfone: possui redução de ruído

Resolução de imagem: HD 720p

12 - Webcam Microsoft

Preço: R$ 799

Zoom: não

Conexão: USB

Microfone: integrado

Resolução de imagem: HD 1080p

13 - Câmera de conferência

Preço: R$ 1.325,87

Zoom: sim

Conexão: pilha 1 AA

Microfone: possui redução de ruído

Resolução de imagem: HD 1080p

14 - Webcam StreamCam Plus

Preço: R$ 1.490

Zoom: não

Conexão: USB

Microfone: possui redução de ruído

Resolução de imagem: HD 1080p

15 - Webcam UltraHD 4K BRIO

Preço: R$ 2.099

Zoom: sim

Conexão: infravermelho e USB

Microfone: dois onidirecionais integrados com eliminação de ruídos

Resolução de imagem: HD 4k

