6 notebooks recém-lançados no site da Amazon; veja preços

Ao entrar no site da Amazon, é possível ver uma série de listas dos produtos mais vendidos em cada uma das categorias, além dos itens que chegaram recentemente ao catálogo disponível para venda.

Em relação aos notebooks, reunimos, abaixo, seis opções recém-lançadas e que já estão entre os mais pedidos pelos clientes. Há modelos das marcas Apple, Samsung, Acer, Positivo e Lenovo, referências de qualidade.

Veja 6 notebooks recém-lançados na Amazon

Notebook Positivo Motion Q464C (R$ 1.899)

O novo modelo conta com design moderno e oferece a tecnologia UP de teclado, que ajusta o notebook automaticamente para a posição de digitação mais confortável. Inclui, ainda, webcam de alta resolução e microfone digital, para captação de áudios mais nítidos. Oferece armazenamento de 64 gigas na nuvem, gratuitamente, por um ano.

Samsung Book E40 (R$ 3.599)

Idealizado para quem está em busca de alta qualidade, o notebook possui design elegante e pode ser usado individualmente ou com a família. A tela é de 15.6 polegadas, e a memória disponível, de 4 gigas.

Notebook Acer Aspire 5 A514-53G-571X (R$ 3.999)

Este modelo da Acer, que funciona com o sistema operacional Windows 10, conta com tela de 14" e resolução de 1366 x 768 pixels. Ágil e funcional, vem com memória de 8 gigas, além de uma bateria que pode durar até 10 horas.

Notebook Lenovo Ultrafino ideapad S145 (R$ 4.059,10)

Com design leve e compacto, este notebook é perfeito para alta produtividade e entretenimento, com WiFi ultrarrápido e teclado numérico. A tela de 15.6" conta com sistema antirreflexo e oferece abertura de 180 graus, conferindo maior flexibilidade durante o uso, ajustando o ângulo de visão com mais segurança. Proporciona uma imersão sonora de qualidade superior, com a equalização conforme seu modo de uso.

Notebook Gamer Lenovo ideapad L340 i5 (R$ 4.599,99)

Com tela infinita Full HD e antirreflexo, é equipado com toda a conectividade necessária para maior rapidez nas atividades. O modelo, ideal para qualquer gamer, é silencioso e não esquenta. Possui teclado numérico e retroiluminação azul, ajudando durante digitação em lugares escuros. O autofalante com Dolby Audio permite escolher perfis otimizados para cada tipo de situação (como jogos, músicas e filmes).

Apple MacBook Pro de 13,3" (R$ 11.778,56)

Com este modelo, a Apple garante imagens realistas e detalhes vívidos nas imagens, além de sons nítidos com qualidade de estúdio, para gravações e chamadas. Também possui barra de toques para acessar atalhos, teclado mágico com luz de fundo (para digitação mais confortável) e a tecnologia Force Touch (que permite o controle preciso do cursor).

