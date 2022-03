99 vai reajustar repasse para os motoristas em 5% por aumento dos combustíveis

A 99 decidiu aumentar o repasse para os motoristas em 5% por quilômetro rodado para diminuir o impacto do aumento do custo dos combustíveis. Segundo a companhia, esse porcentual será o suficiente para anular o crescimento dos gastos com gasolina dos parceiros que utilizam a plataforma da 99.

A empresa também decidiu diminuir as taxas cobradas dos motoristas em determinados períodos do dia para auxiliá-los nesse momento. Segundo a 99, ela está mantendo o seu pacote “Mais Ganhos” permite com que os condutores tenham 100% do valor em corridas em determinados horários e em cidades específicas.

De acordo com Thiago Hipólito, diretor sênior de operações da 99, mesmo com o aumento dos custos, o número de motoristas ativos continua estável em 750 mil. A demanda pela utilização, contudo, cresceu.

“A plataforma registrou um aumento de demanda acentuado pela flexibilização das regras de isolamento social”, afirma.

Hipólito também afirma que aumentos para os passageiros não estão no radar, mas que a companhia está testando novas formas para custear um subsídio para os motoristas. Sem dar detalhes, Hipólito diz que a intenção é “dar mais proteção aos nossos motoristas parceiros contra as oscilações nos preços dos combustíveis.”

Em outubro, a 99 fez um reajuste também de olho no aumento do preço dos combustíveis. A companhia, no entanto, criou um modelo que ampliou os pagamentos de 10% a 25% aos motoristas, mas sem aumentar tanto para os consumidores. A empresa não detalhou o modelo.