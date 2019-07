AB InBev estuda vender unidades na Ásia

A Anheuser-Busch InBev estuda vender unidades de seu negócio em Honduras, Guatemala, Coreia do Sul e Austrália para reduzir seu endividamento. A companhia cancelou a listagem de ações de seu negócio asiático, com o qual esperava captar quase US$ 10 bilhões, e procura uma alternativa de capitalização, de acordo com fontes ligadas ao assunto.

Os negócios na Coreia do Sul e na Austrália, que produzem cervejas populares como a Cass e a Victoria Bitter, eram partes importantes da abertura de capital na Ásia. A cervejaria espera levantar pelo menos US$ 10 bilhões com as vendas.

A companhia de private equity (investimento em empresas fechadas) KKR & Co. se aproximou em maio da AB InBev para sondar sobre a compra de alguns ativos na Ásia. A cervejaria japonesa Asahi Group demonstrou interesse em comprar a área australiana.

A AB InBev produz uma em cada quatro cervejas vendidas no mundo, após comprar marcas como Budweiser, Stella Artois e Corona. Esse movimento levou a companhia a ter mais de US$ 100 bilhões em dívida, em um momento de desaceleração global na venda de cervejas.

A companhia quer levar sua dívida para cerca de US$ 80 bilhões, nível no qual ela não corre o risco de perder o grau de investimento atribuído pelas agências de rating. As unidades que podem ser vendidas são atrativas porque têm grande fatia de mercado e geram dinheiro.